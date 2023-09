l'iPhone 15 est déjà disponible pour 170 € de moins en précommande

iPHONE 15. Le moment est venu, Apple a lancé les précommandes de l'iPhone 15 ce vendredi 15 septembre, et voici où trouver ce dernier au meilleur prix disponible.

Après une grande attente de la part des fans, Apple a dévoilé officiellement son tout dernier iPhone 15 lors de la keynote qui s'est tenue le 12 septembre 2023. En ce vendredi 15 septembre 2023, les précommandes s'ouvrent officiellement à 14h sur l'Apple Store ainsi que les sites marchands.

L'iPhone 15 possède iOS 17 ainsi qu'un revêtement en titane (pour la version Pro) afin de le protéger des chutes. Son prix démarre à 969 euros chez nous pour des modèles à 128, 256 et 512 go. C'est 50 euros de moins que l'iPhone 14. Une vraie surprise pour les acheteurs. Le grand changement pour l'iPhone 15 reste le port USB-C.

Notez que le meilleur tarif disponible pour l'iPhone 15 se trouve chez RED by SFR avec 50 € de remise immédiate, 70 € remboursés sur facture et bonus de reprise de votre ancien appareil de 50 €.

iPhone 15 Jaune 128 go Neuf à partir de 968,95 € Fnac 968,95 € Voir

iPhone 15 Plus rose 128go Neuf à partir de 1118,95 € Fnac 1118,95 € Voir

Amazon 1119,00 € Voir

iPhone 15 Pro Bleu Titanium 128 go Neuf à partir de 1228,95 € Fnac 1228,95 € Voir

Amazon 1229,00 € Voir

Les AirPods 2 Pro ont également été annoncés aux côtés de l'iPhone 15 et de l'Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Ils sont également disponibles en précommande, et ceci dès leur apparition sur nos écrans lors de la keynote. Les écouteurs d'Apple posséderont également l'USB-C conforme à la demande de la Commission européenne.