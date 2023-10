Une montre et des écouteurs offerts pour l'achat du Google Pixel 8

Les nouveaux Google Pixel 8 ont été dévoilés par la firme. Ces derniers sont déjà disponibles en précommande chez certains marchands, et on vous explique où les trouver au meilleur prix avec également des cadeaux offerts.

Les Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro sont enfin officiels. Ces deux nouveaux smartphones, pensés autour de la photographie et de l'intelligence artificielle, ont été dévoilés par Google au sein d'une large conférence. Le constructeur a pris un peu plus d'une heure pour détailler les nouveautés disponibles sur ces deux appareils ainsi que sur la nouvelle Google Pixel Watch.

Si vous désirez tout connaître des nouveaux Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro, n'hésitez pas à consulter notre article sur le sujet. Vous y trouverez toutes les annonces faites concernant ces deux smartphones de la firme.

Les précommandes du Google Pixel 8 permettent de profiter de deux gros bonus : une montre connectée Google Pixel Watch 2 ou des écouteurs Pixel Buds Pro offerts. Pour en profiter, achetez votre Google Pixel 8 ou Pixel 8 Pro chez un des marchands participant à l'opération et remplissez le formulaire dédié à l'opération.

Pour l'achat d'un Google Pixel 8, vous obtiendrez une paire d'écouteurs Pixel Buds offerte. Pour l'achat d'un Google Pixel 8 Pro, ce sera la nouvelle montre Pixel Watch qui vous sera offerte. Vous disposez de 45 jours suivant la date de votre achat pour envoyer le formulaire.

Smartphone Google Pixel 8 Neuf à partir de 798,98 € Fnac 798,98 € Voir

Amazon 799,00 € Voir

Smartphone Google Pixel 8 Pro Neuf à partir de 1098,98 € Fnac 1098,98 € Voir

Amazon 1099,00 € Voir

Liste des participants : Amazon.fr (si vendu et expédié par Amazon), Boulanger SA, Bouygues Telecom, Free Mobile, Fnac Darty Participations et Services, Orange SA, Sosh, Générale de Téléphone, Auchan, SFR, Red by SFR, B&You

Bien que seulement disponibles en précommande, les nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro disposent déjà de plusieurs offres susceptibles de vous intéresser. Les deux smartphones sont notamment proposés chez plusieurs marchands comme la Fnac ou Amazon.

Le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro sont en précommande depuis ce mercredi 4 octobre. Leur date de sortie est fixée au 12 octobre prochain.