Prime Day : ces quatre promos sur les smartphones sont les meilleures du moment chez Amazon

Le Prime Day 2023 est lancé depuis ce matin sur Amazon et les prix valsent sur une large gamme de produits. Parmi les offres vedettes, le Pixel 7A et les Samsung Galaxy Z Flip 3 et 4 figurent en bonne place...

C'est reparti pour un tour ! Le Prime Day 2023 d'Amazon a débuté au petit matin ce mardi 10 octobre et va durer jusqu'à demain soir. Une série de promos est disponible comme chaque année sur le site du géant de la vente en ligne. Pour en profiter, il faut comme toujours être membre Amazon Prime. Mais avec l'offre d'essai gratuite de 30 jours, vous pourrez profiter des promos sans débourser un centime.

Des centaines d'offres ont été mises en ligne par Amazon pour son Prime Day, mais comme toujours en pareille occasion, ce sont les smartphones qui sont les plus scrutés. Nous avons déniché pour vous quatre offres à ne pas manquer si vous cherchez à vous équiper. Il y en a pour tous les goûts, du très abordable Galaxy M13, aux Galaxy Flip pliables de Samsung en passant par le Pixel 7A de Google :

Le Google Pixel 7 occupe depuis des mois les premières places de notre sélection des meilleurs smartphones. Le 7A dispose de tous ses avantages pour deux à trois fois moins cher que les smartphones haut de gamme du moment. Sa caméra est notamment remarquable, avec une qualité d'image exceptionnelle et des fonctionnalités avancées de traitement d'image, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de photographie. L'écran OLED offre des couleurs vives et une netteté exceptionnelle pour une expérience visuelle immersive.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 mérite lui aussi une attention particulière avec évidemment son design pliable et l'expérience unique qu'il procure. Un pli qui n'altère en rien l'expérience visuelle et rend l'appareil particulièrement ergonomique et pratique. Permettant lui aussi des clichés et des vidéos de haute qualité, il bénéficie régulièrement de baisses de prix assez radicales depuis la sortie du Z Flip 5. Autant en profiter.