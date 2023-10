Le Samsung Galaxy Z Flip 5 perd déjà 380 euros de son prix

Grand représentant des smartphones pliables, le Samsung Galaxy Z Flip 5 s'affiche actuellement à moins de 800 euros sur certains sites marchands.

Sorti il y a seulement quelques mois, le Samsung Galaxy Z Flip 5 s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs téléphones pliables du marché. Samsung a réussi à peaufiner sa formule avec ce smartphone à clapet aussi original que puissant avec son processeur Snapdragon de dernière génération.

Disponible en quatre couleurs différentes (vert, noir, rose et jaune), le Samsung Galaxy Z Flip 5 a été lancé au tarif assez élevé de 1199 euros pendant l'été 2023. Le smartphone a connu de multiples promotions depuis sa sortie et l'un de ses meilleurs tarifs s'établit aujourd'hui chez plusieurs marchands comme Rueducommerce et Rakuten. Son meilleur prix, à l'heure où nous écrivons ces lignes, semble être aux alentours des 730 euros.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Z Flip 5 dispose d'excellents retours de la part de la presse spécialisée. Son format très pratique lui permet d'être facilement rangé dans une poche ou un petit sac à main. Ce téléphone dispose également de plusieurs années de mises à jour prévues pour que vous puissiez en profiter longtemps !