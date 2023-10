Le nouveau Google Pixel 8 est officiellement disponible avec des bonus d'achat

Les derniers téléphones de chez Google sont officiellement disponibles à l'achat. On vous résume les offres disponibles sur ces derniers et où les trouver au meilleur prix.

Le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro sont désormais disponibles en magasin et boutiques en ligne. Ces deux nouveaux smartphones se basent notamment sur l'intelligence artificielle pour proposer de multiples fonctionnalités très pratiques. Vous pouvez notamment retoucher vos photos et vidéos directement sur votre téléphone à l'aide d'options bluffantes comme la gomme magique ou la retouche automatique.

La mauvaise surprise des Google Pixel 8 est leur prix en hausse. Heureusement, il est possible de profiter de très jolis bonus d'achat si vous réservez votre exemplaire avant le 16 octobre. Pour l'achat du Google Pixel 8, vous repartirez avec des écouteurs sans fil offerts. L'acquisition du Google Pixel 8 Pro permet, quant à elle, de disposer de la montre connectée Pixel Watch 2 gratuitement. Cette offre est notamment disponible chez l'enseigne Fnac/Darty.

Smartphone Google Pixel 8 Neuf à partir de 798,98 € Fnac 798,98 € Voir

Amazon 799,00 € Voir

Rakuten 799,00 € Voir

Darty 799,00 € Voir

Boulanger 799,00 € Voir

Red by SFR 799,00 € Voir

SFR 799,00 € Voir

Smartphone Google Pixel 8 Pro Neuf à partir de 1098,98 € Fnac 1098,98 € Voir

Amazon 1099,00 € Voir

Rakuten 1099,00 € Voir

Darty 1099,00 € Voir

Boulanger 1099,00 € Voir

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont disponibles depuis le jeudi 12 octobre en Europe. Ces derniers s'accompagnent de la nouvelle montre connectée Pixel Watch 2. N'hésitez pas à consulter les différents tests disponibles au sujet de ces nouveaux appareils de Google.