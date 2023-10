Nouveau bouton sur WhatsApp : voici à quoi sert la flèche à côté de votre photo de profil

Une petite flèche va bientôt apparaître à côté de la photo de votre profil. Et elle cache une fonctionnalité très longuement attendue par les utilisateurs.

Du nouveau sur WhatsApp. Le service de messagerie va bientôt afficher un nouveau bouton. Il s'agit d'une flèche qui sera affichée à côté de votre photo ou avatar sur votre profil. Mais que signifie-t-elle ? Grâce à cette flèche, vous pourrez passer à un autre compte WhatsApp ou en ajouter un supplémentaire sur votre appareil. C'est particulièrement utile si vous avez un compte WhatsApp personnel et un compte professionnel. Jusqu'à présent, pour ce faire sur les téléphones Dual-SIM, vous deviez utiliser une application de clonage.

Le site WABetaInfo avait déjà parlé de cette fonction en août 2023. À l'époque, la fonctionnalité avait été repérée dans une version bêta de logiciel de discussion. WhatsApp a maintenant officiellement confirmé son lancement. Cependant, il faudra attendre un peu avant que cette nouvelle fonctionnalité ne soit disponible pour tous. WhatsApp indique que le déploiement se fera "dans les semaines et mois à venir". Une première capture d'écran a été dévoilée, montrant à quoi ressemble cette petite flèche.

Pour configurer un deuxième compte, vous devrez disposer d'une deuxième carte SIM et d'un deuxième numéro de téléphone ou d'un téléphone prenant en charge plusieurs SIM ou les eSIM. La marche à suivre est très simple : ouvrez les paramètres WhatsApp, cliquez sur la flèche à côté de votre nom et cliquez sur "Ajouter un compte". Vous pouvez gérer les paramètres de confidentialité et de notification sur chaque compte.

L'utilisation multiple de comptes sur une seule application répond à une évolution croissante des besoins des utilisateurs. Dans un monde de plus en plus numérique, les utilisateurs de WhatsApp possèdent souvent plusieurs numéros de téléphone ou plusieurs identités professionnelles et personnelles. Pouvoir gérer ces différentes identités au sein d'une seule interface WhatsApp facilite la transition entre les contextes sans avoir à jongler avec plusieurs appareils ou à se déconnecter et se reconnecter constamment.

De plus, cette fonctionnalité serait bénéfique pour les professionnels et les entrepreneurs qui utilisent WhatsApp à la fois pour leurs communications personnelles et professionnelles. Elle permettrait d'assurer une séparation claire des conversations et des contacts, garantissant ainsi une meilleure organisation et évitant d'éventuels malentendus ou erreurs.