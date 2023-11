Apple : l'iPhone 15 (128 Go) perd plus de 200 euros avant le Black Friday sur ce site

À quelques jours du Black Friday, une occasion en or se présente pour les amateurs de technologie : l'iPhone 15, le tout dernier smartphone d'Apple, est déjà en forte réduction chez Rakuten.

Sorti très récemment, l'iPhone 15 est un smartphone 5G qui combine à la perfection le savoir-faire d'Apple. Le prix de lancement en septembre était de 969 €, mais Rakuten offre une réduction significative avant même le Black Friday, annoncé pour le 24 novembre. L'iPhone 15 neuf est actuellement accessible à seulement 759,99 €. Cette offre concerne spécifiquement le modèle de 128 Go en couleur bleue.

Rakuten précise dans la description de l'annonce "Modèle CN / Produit neuf et scellé / Garantie 24 mois / Livraison sous 7-9 jours / Au moins 1 carte SIM physique". Ce qui signifie que l'iPhone 15 est importé depuis la Chine, mais qu'il conserve toutes les garanties d'un achat neuf.

Alors qu'on ne croyait pas à la moindre promo sur ce bijou très récent lors du Black Friday 2023, voilà donc une occasion rare d'obtenir l'iPhone 15 à un prix avantageux avant même le début de la fête. La livraison est gratuite et rapide, ce qui complète parfaitement cette opportunité à ne pas manquer pour acquérir ce téléphone haut de gamme.

Voir l'offre sur Rakuten

Pour ceux qui hésitent encore, notre équipe a réalisé un test complet de l'iPhone 15 , disponible sur notre site, pour vous aider à faire votre choix en toute connaissance de cause. Mais en termes de performance, difficile de faire mieux : avec un poids de 171 grammes et une certification IP68, l'iPhone 15 est à la fois léger et résistant. Il intègre le processeur Apple A16 Bionic, soutenu par 6 Go de mémoire vive. La partie graphique bénéficie de la technologie GPU Apple, assurant une expérience utilisateur fluide et réactive.

L'iPhone 15 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, offrant une expérience visuelle incomparable avec une résolution de 1179 x 2556 pixels. La fréquence de rafraîchissement de 60 Hz garantit une fluidité d'image remarquable, surtout lors de la visualisation de vidéos en 4K à 60 images par seconde.

La batterie de 3877 mAh offre une autonomie de 24 heures, avec des options de charge rapide et sans fil. Côté photographie, l'iPhone 15 est équipé d'un bloc photo arrière avec deux capteurs de 48 et 12 mégapixels, permettant des clichés détaillés et des vidéos en 4K. À l'avant, un capteur de 12 mégapixels assure des selfies lumineux et des appels vidéo de qualité.