C'est fou ! Même l'iPhone 15 Pro Max est en promo à une semaine du Black Friday

Le Black Friday 2023 sera-t-il le Black Friday des iPhone ? Après l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro Max affiche une première promotion inattendue ce jeudi.

L'incroyable vient de se produire ! Avant même l'effervescence du Black Friday, le site de vente en ligne Rakuten frappe fort ce jeudi en proposant le tout dernier iPhone 15 Pro Max à un prix défiant toute concurrence. Disponible pour seulement 1 379,99 euros contre près de 1500 sur le site d'Apple, cette offre est une aubaine pour les amateurs de technologie.

Le géant Apple a encore frappé fort avec son iPhone 15 Pro Max en septembre dernier, qui se présente comme le smartphone le plus abouti de la marque à ce jour. Doté d'un design épuré, il est conçu en titane, offrant une robustesse exceptionnelle pour un poids plume de 221 grammes seulement. La protection de son écran n'est pas en reste, grâce au Ceramic Shield, rendant le téléphone résistant au sable, à la poussière et même à l'eau.

Mais la véritable innovation de ce modèle réside dans son cœur : le microprocesseur A17 Pro. Ce bijou technologique, avec sa gravure ultrafine de 3 nm, embarque 19 milliards de transistors, promettant des performances inégalées. Ce processeur n'est pas seulement une prouesse technique, il est le moteur d'une expérience utilisateur révolutionnaire.

La photographie et la vidéographie atteignent également de nouveaux sommets avec l'iPhone 15 Pro Max. Doté d'un objectif avant et de trois caméras arrière, dont une principale de 48 mégapixels, il offre des prises de vues vidéo en 4K d'une précision chirurgicale, même avec un zoom numérique de 25X.

L'écran de 6,7 pouces, équipé de la technologie Super Retina XDR, offre une immersion visuelle sans précédent. Avec une résolution de 2 796 x 1 290 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, chaque détail, chaque couleur est rendu avec une fidélité stupéfiante.

Si nous étions plus lyriques (oui, cela nous arrive parfois), nous dirions que l'iPhone 15 Pro Max n'est pas seulement un smartphone, c'est une fenêtre ouverte sur le futur de la technologie mobile. Et tout cela est désormais accessible à un prix incroyablement attractif. Cette offre de Rakuten confirme ainsi sa réputation de fournisseur de bons plans incontournables. Elle est une occasion en or à ne pas manquer pour les passionnés de technologie et les adeptes de la marque à la pomme. Une opportunité unique de s'emparer du summum de la technologie mobile à un prix inimaginable.