Black Friday iPhone : discrètement, Amazon brade ce modèle adoré des fans

Le Black Friday 2023 est déjà lancé chez Amazon et les iPhone font partie des centaines de produits bradés en cette fin de semaine...

C'est peu de le dire : l'iPhone 13 reste une excellente alternative aux iPhone plus récents comme l'iPhone 14 ou l'iPhone 15, sorti en septembre cette année. Chez certains fans d'Apple, il reste même préféré à son successeur qui n'aura apporté selon eux que des améliorations mineures. Alors quand Amazon brade tranquillement l'iPhone 13 pour son Black Friday, évidemment, cela éveille la curiosité.

Tandis que le géant de la vente en ligne a lancé sa Black Friday Week 2023 ce vendredi, une semaine avant le Black Friday officiel, l'iPhone 13 128 Go s'affiche à 649 euros au lieu de 749 euros chez Apple. Une économie de 100 euros qui place l'iPhone 13 comme l'un des meilleurs bons plans de cette fin de semaine, alors que l'iPhone 14 reste le plus souvent au-dessus des 700 euros et que l'iPhone 15 est toujours à des niveaux stratosphériques, proche des 1000 euros.

L'iPhone 13 est propulsé par la fameuse puce A15 Bionic, une prouesse technologique made in Apple offrant des performances de traitement rapides et efficaces, tout en optimisant la consommation d'énergie. Cette puce, couplée à une batterie améliorée, offre une autonomie remarquable, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une utilisation prolongée sans recharge fréquente.

L'iPhone 13 brille particulièrement dans le domaine de la photographie, grâce à son système de double caméra avancé. Il est équipé d'une caméra principale de 12 mégapixels et d'un ultra grand-angle, offrant des images nettes et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité. La fonctionnalité Photographic Styles permet une personnalisation accrue des photos, tandis que le mode Cinématique introduit une profondeur de champ réglable, offrant une qualité de vidéo proche du cinéma.

Avec son écran Super Retina XDR, l'iPhone 13 offre aussi une expérience visuelle immersive, grâce à des couleurs vives et des noirs profonds. La combinaison de ces caractéristiques fait de ce petit bijou un appareil polyvalent et puissant, idéal pour les amateurs de photographie et les utilisateurs exigeants en termes de performances. Et ce malgré son âge avancé de deux ans. Une éternité dans le monde des smartphones haut de gamme.

Amazon frappe fort d'entrée pour le Black Friday

Amazon.fr l'a bien compris, lui qui a officiellement donné ce vendredi le coup d'envoi de sa Black Friday Week 2023, une période de promotions exceptionnelles s'étendant du 17 au 27 novembre. Les remises globales ont été estimées à environ 75 millions d'euros durant toute la période des fêtes. La Black Friday Week d'Amazon se distingue en effet par des réductions substantielles sur une vaste gamme de produits. Les clients bénéficieront de prix attractifs sur des centaines de milliers d'articles de marques renommées telles que L'Oréal Paris, LG, SEB, Rowenta, Adidas, ainsi que sur les appareils Amazon. Cette initiative est un appel à anticiper les achats de fin d'année, permettant ainsi aux clients de réaliser des économies significatives.

Et pour son Black Friday, Amazon ne se limite pas aux remises. La plateforme propose également des recommandations personnalisées, facilitant ainsi la recherche des meilleures offres adaptées à chaque client. De plus, des offres spéciales sont prévues sur une sélection de produits Amazon, notamment l'Echo Pop, le Fire TV Stick 4K et 4K Max, le Kindle Scribe, ainsi que des dispositifs de sécurité domestique tels que la sonnette Blink Video Doorbell.

En matière de divertissement, les clients qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier de trois mois gratuits, avec un accès à une vaste bibliothèque de chansons et de podcasts sans publicité. De même, Amazon Fashion propose des réductions allant jusqu'à 30% sur des marques de mode et d'accessoires de prestige.

Enfin, les membres Amazon Prime profiteront de la livraison rapide et gratuite, avec la flexibilité de choisir le jour et le lieu de livraison.