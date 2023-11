Les SMS vont disparaître : Google et Apple se sont entendus pour les remplacer

Dès 2024 les SMS seront remplacés par un nouveau système qui fonctionnera à la fois sur les téléphones Google et sur ceux d'Apple. Et cela permettra de remplacer WhatsApp aussi !

Vous connaissez probablement les SMS, ces petits messages textes que vous envoyez depuis votre téléphone. Ils sont là depuis très longtemps et n'ont pas beaucoup changé. Ils ont plein de défauts : dysfonctionnements des conversations de groupe, absence d'accusés de réception et d'indicateurs de frappe et limitation de la qualité des photos ou vidéos que l'on peut envoyer. Et c'est pour cela que de nombreuses personnes préfèrent utiliser WhatsApp.

Mais Apple et Google ont un plan pour remplacer les SMS par quelque chose de beaucoup mieux. Ils vont utiliser une nouvelle technologie appelée RCS, ce qui signifie "Rich Communication Services". C'est comme une version améliorée des SMS. Avec le RCS, vous pourrez faire des choses que les SMS normaux ne permettent pas. Imaginez envoyer des photos et des vidéos de haute qualité, savoir quand quelqu'un lit votre message, et même voir s'ils sont en train d'écrire une réponse. Ça ressemble un peu à ce que vous pouvez déjà faire dans WhatsApp, mais cela fonctionnera directement depuis votre application de messages normale, peu importe si vous utilisez un iPhone ou un téléphone Android. Et surtout vous n'aurez plus besoin d'utiliser WhatsApp et d'accepter de transmettre vos données à Facebook.

Apple, qui a son propre système de messagerie appelé iMessage, dit qu'ils vont continuer à l'utiliser, mais ils vont ajouter le RCS à côté. Cela signifie que si vous avez un iPhone, vous pourrez toujours utiliser iMessage avec d'autres personnes qui ont des iPhones, mais vous aurez aussi cette nouvelle façon améliorée de textoter avec des amis qui ont des téléphones Android. Google qui est à l'origine du RCS dit que c'est un grand pas en avant pour rendre les messages meilleurs pour tout le monde, peu importe quel type de téléphone ils utilisent.

Une choses importante à savoir est que même si le RCS est bien meilleur que les SMS, il a besoin de devenir encore plus sécurisé. La sécurité dans les messages, c'est comme mettre un cadenas sur vos textos pour que personne d'autre ne puisse les lire. Apple dit qu'ils veulent aider à rendre le RCS encore plus sécurisé. Les messages entre les iPhones et les autres téléphones vont devenir beaucoup plus amusants et faciles. C'est un peu comme si Apple et Google construisaient un pont génial entre leurs îles de téléphones, permettant à tout le monde de se rejoindre plus facilement. Et tout cela devrait commencer à se produire en 2024, donc gardez les yeux ouverts pour les changements passionnants qui viennent !