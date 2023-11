Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp sur Android : cette fonction importante devient payante

Une très grande partie des utilisateurs de WhatsApp pour Android utilisaient cette fonction gratuitement. Mais à partir de décembre il va falloir payer. On vous dit combien et pourquoi.

Les photos de vacances, les vœux d'anniversaire, ou l'adresse de la meilleure pizzeria du coin : WhatsApp conserve de nombreux et précieux souvenirs. Jusqu'à présent, les utilisateurs de WhatsApp avec un smartphone Android n'avaient pas à s'en soucier car la sauvegarde de toutes leurs données était gratuite. Mais cela va bientôt changer. Et ceux qui ne font pas attention devront payer.

WhatsApp et Google ont en effet annoncé un changement de règle important concernant les sauvegardes de WhatsApp sur les smartphones Android. Les sauvegardes WhatsApp seront comptabilisées dans le quota de stockage du compte Google. Pour les utilisateurs de WhatsApp, cela signifie que ceux qui dépassent leur limite de stockage doivent soit libérer de l'espace, soit payer pour un espace de stockage supplémentaire chez Google.

Google offre par défaut 15 Go de stockage gratuitement, mais cet espace est également utilisé par d'autres services Google tels que Gmail, Google Photos ou Google Drive. Si d'importantes sauvegardes de WhatsApp s'ajoutent aux mails, photos et documents, l'espace dans le cloud peut rapidement devenir saturé. Heureusement, l'espace de stockage supplémentaire chez Google est relativement abordable. Par exemple, 100 Go sont disponibles pour seulement 1,99 euros par mois. Et si vous achetez le forfait pour une année complète, vous aurez deux mois offerts et vous ne paierez donc que 19,99 euros pour douze mois.

Cette modification sera mise en place pour les utilisateur de la version bêta à partir de décembre 2023, puis progressivement pour toutes les personnes utilisant WhatsApp sur Android au cours de la première moitié de l'année 2024. Une bannière s'affichera 30 jours avant sur WhatsApp pour indiquer ce changement. Si vous ne souhaitez pas sauvegarder vos discussions sur votre compte Google, vous pouvez toujours transférer vos discussions entre des appareils Android à l'aide de la fonctionnalité de transfert des discussions WhatsApp.

Les utilisateurs d'iPhone sont déjà familiarisés avec cette situation. En effet, avec ce changement, WhatsApp et Google alignent les règles de sauvegarde sur celles de l'iPhone, où les sauvegardes WhatsApp sont déjà décomptées du quota de stockage gratuit dans iCloud, qui est par ailleurs limité à seulement 5 Go.