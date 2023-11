Le Black Friday s'attaque à l'iPhone 15, déjà trois modèles pris pour cible

L'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et même l'iPhone 15 Pro Max sont actuellement au coeur des offres du Black Friday chez un revendeur Apple. Des centaines d'euros d'économie sont déjà à la clé...

On le répète chaque année à la fin novembre : le Black Friday est une période de réductions spectaculaires, et en 2023, le dernier modèle d'Apple, l'iPhone 15, n'échappe pas à la règle. Alors que le Black Friday 2023 est officiellement fixé ce vendredi 24 novembre, le petit bijou dévoilé en septembre, est déjà proposé à des prix défiant toute concurrence. Classé comme "smartphone de l'année", il est par exemple vendu 755 euros chez Rakuten contre 969 euros chez Apple dans sa version de base 128 Go.

Voir l'offre chez Rakuten

En tenant compte des 15,10 euros de cashback offerts pour un prochain achat, le prix de revient de cet appareil est de 739,89 euros. Mais ce n'est pas tout. La version Pro de l'iPhone 15 est aussi bradée chez Rue du Commerce cette fois, qui propose depuis ce week-end la version optimisée du dernier iPhone à 1125 euros contre 1229 euros sur le site d'Apple, soit 100 euros d'économie.

Voir l'offre chez Rue du Commerce

Vous avez du mal à y croire ? Et pourtant. Même l'iPhone 15 Pro Max, autrement dit la crème de la crème des iPhone, fait l'objet d'une réduction. Retour chez Rakuten pour en profiter où l'iPhone 15 Pro Max neuf est actuellement à 1379,99 euros contre 1479 euros sur le site officiel de la marque. La livraison est gratuite et vous pouvez payer en 4 fois.

Voir l'offre chez Rakuten

Attention, lors du Black Friday, l'iPhone change toujours très vite de prix. Ces offres peuvent donc vite évoluer voire être épuisées. Bénéficier d'une centaine d'euros sur un smartphone haut de gamme - a fortiori l'iPhone d'Apple - reste une opportunité assez rare, même si la somme peut sembler dérisoire au regard de certains tarifs.

A lire aussi > Black Friday iPhone : 5 prix à connaître ce mardi, pas plus

Chaque année, Apple repousse les limites de l'innovation avec ses nouveaux iPhone, et le modèle de cette année ne déroge pas à la règle. L'iPhone 15, avec ses améliorations technologiques, offre une expérience utilisateur fluide et impressionnante. Parmi ses fonctionnalités, on retrouve l'utilisation du réseau satellitaire pour couvrir les zones sans couverture cellulaire et la détection d'accidents en temps réel pour prévenir les secours. Ces caractéristiques, en plus de ses capacités photographiques exceptionnelles, font de l'iPhone 15 un appareil haut de gamme incontournable.

L'iPhone 15 Pro Max, dernier cri de la technologie Apple, représente en particulier quelques avancées majeures. Ce modèle se distingue par son écran Super Retina XDR plus grand, offrant une expérience visuelle inégalée avec des couleurs vives et des noirs profonds. Sa capacité de stockage a été améliorée, débutant à 256 Go et allant jusqu'à 1 To pour répondre aux besoins de stockage les plus exigeants.

Sous le capot, l'iPhone 15 Pro Max est équipé du tout dernier processeur A17 Bionic, garantissant une performance rapide et fluide, même dans les tâches les plus exigeantes. La durée de vie de la batterie a également été optimisée pour une utilisation plus longue entre les charges. En matière de photographie, ce modèle fait un bond en avant avec un système de caméra avancé, offrant des fonctionnalités améliorées en basse lumière et une stabilisation d'image plus performante. L'iPhone 15 Pro Max fonctionne évidemment sous iOS 17, apportant de nouvelles fonctionnalités et une interface utilisateur encore plus intuitive.

Ces offres disponibles ce lundi sont particulièrement attractives et il serait difficile, voire impossible, de trouver un iPhone plus performant ou une offre plus avantageuse pour l'iPhone 15.