Avez-vous vu le bouton permettant d'utiliser l'intelligence artificielle sur WhatsApp ?

Un nouveau bouton permettant d'utiliser l'intelligence artificielle est en train d'arriver sur WhatsApp. Voici comment l'utiliser et ce que vous pouvez en faire.

WhatsApp teste un nouveau bouton pour démarrer une conversation alimentée par l'intelligence artificielle. Le site WABetaInfo a identifié cette nouveauté en développement sur la version bêta de WhatsApp pour Android v2.23.24.26, qui est maintenant disponible sur Google Play.

Le bouton de raccourci, qui donne plus de visibilité au chat IA de WhatsApp, est actuellement en cours de déploiement pour un nombre limité d'utilisateurs. Il est présent dans l'onglet de conversation, au-dessus du nouvel icône, et offre un accès rapide aux conversations avec l'IA sur WhatsApp.

Pour vérifier si vous avez cette fonction, appuyez sur l'icône de nouvelle conversation, puis choisissez une nouvelle conversation IA. Ensuite, vous devez accepter les termes et conditions et sélectionner Meta AI ou un autre système pour donner des instructions. Pendant une conversation sur WhatsApp, vous pouvez également taper "@MetaAI" suivi de ce que vous souhaitez pour activer l'assistant.

Meta a annoncé son chatbot d'IA générative pour WhatsApp, Messenger et Instagram en septembre de cette année. Le chatbot est actuellement disponible aux États-Unis et ne prend en charge que la langue anglaise. Il peut réaliser des interactions basées sur le texte avec les utilisateurs et générer également des images photoréalistes sur la base d'instructions textuelles.

Pendant ce temps, l'entreprise travaille sur 28 autres personnalités d'IA, en plus du chatbot Meta AI. Des célébrités et des influenceurs populaires, tels que Snoop Dogg, Charli D'Amelio, MrBeast, Kendall Jenner et Paris Hilton, se sont associés à Meta pour interpréter et incarner certaines des personnalités de l'IA.

Microsoft, qui est l'un des principaux supporters de ChatGPT d'OpenAI, s'est joint à Meta pour intégrer son Bing Search dans les fonctionnalités de conversation de Meta AI.

Cela s'ajoute à de nombreuses autres nouveautés qui sont en cours de test. WhatsApp a testé la recherche de messages par date, le retour en arrière et le transfert de vidéos, des messages vocaux à visualisation unique, une interface Android renouvelée, une nouvelle barre de réponse pour les contenus multimédias et bien plus encore.