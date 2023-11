Black Friday 2023 : l'iPhone 15 passe à 360 euros seulement avec ce forfait mobile !

Le Black Friday entre dans sa dernière ligne droite cette semaine pour les iPhone comme pour le reste. Et pour gagner de nouveaux abonnés, Bouygues Telecom a décidé de sortir la grosse promo de la semaine sur l'iPhone 15.

Cette fois, on ne plaisante plus. Alors que le Black Friday 2023 approche désormais à grands pas et que les marchands rivalisent d'imagination pour vous faire acheter jusqu'à vendredi, les opérateurs mobiles entrent dans la danse. Et il y en a un qui ne lésine pas sur les promos. Bouygues Telecom a dévoilé ce mardi 21 novembre une offre complètement folle pour la souscription d'un nouveau forfait mobile : l'opérateur offre l'iPhone 15 128 Go, le tout dernier modèle d'Apple, pour 15 euros par mois pendant 24 mois, soit... 360 euros seulement ! Sachant que l'iPhone 15 coûte actuellement 969 euros sur le site d'Apple, ce sont donc plus de 600 euros d'économies qui peuvent être réalisées sur le smartphone.

Evidemment, cette offre du Black Friday sur l'iPhone 15 n'est pas sans contreparties. Bouygues Telecom arrive à obtenir ce prix totalement incroyable grâce à 100 euros de remise immédiate à la souscription d'un nouveau forfait + 150 euros de bonus pour la reprise de votre ancien mobile. L'iPhone 15 est alors offert pour 1 euro + 21,57 euros par mois pendant 24 mois pour toute nouvelle souscription d'un forfait 200Go. Le forfait pour sa part n'est évidemment pas gratuit : il faudra s'acquitter de 26,99 euros les six premiers mois pour l'offre d'entrée, puis 39,99 euros par mois.

Pour bénéficier de cet énorme deal de Bouygues sur l'iPhone 15 lors du Black Friday, il faut en outre s'engager sur deux ans d'abonnement, soit 24 mois. Le forfait reviendra donc à 161,94 euros les 6 premiers mois puis 719,82 euros les 18 mois restants, soit un total de 881,76 euros pour le forfait 200 Go à lui seul, et plus si affinités. Mais d'ici là, une autre envie de changement pourrait vous prendre...

L'iPhone 15 star du Black Friday 2023

Cette offre reste une superbe aubaine pour qui veut changer de smartphone lors du Black Friday pour avoir l'un des meilleurs, tout en changeant de forfait mobile. L'iPhone 15 128 Go, le dernier-né d'Apple, est en effet un concentré d'innovations et d'améliorations par rapport aux iPhone précédents. Il possède un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec une résolution impressionnante pour une expérience visuelle inégalée. Le nouveau processeur A17 Bionic garantit une performance rapide et fluide, idéale pour le multitâche, les jeux exigeants et la réalité augmentée. Avec 128 Go de stockage, l'iPhone 15 offre suffisamment d'espace pour applications, photos et vidéos. iOS 17, le dernier système d'exploitation d'Apple, est préinstallé.

L'appareil photo a également été amélioré, avec un système à triple caméra incluant un capteur principal de 48 MP, un ultra-grand-angle et un téléobjectif, offrant des capacités de zoom optique et une meilleure performance en basse lumière. La fonctionnalité Deep Fusion utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les détails et textures dans les images.

L'autonomie de la batterie a aussi été optimisée, permettant une utilisation prolongée sans recharge fréquente. La recharge sans fil et la recharge rapide sont également disponibles. L'iPhone 15 intègre la connectivité 5G, assurant une navigation internet et un téléchargement de données ultra-rapides.