Black Friday iPhone 14 : il s'affiche au meilleur prix dans ses 4 versions !

Coup de tonnerre sur la Back Friday Week. Alors que le "vendredi noir" n'a lieu que ce 24 novembre, les quatre versions de l'iPhone 14 (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max) sont déjà à prix réduit ce mercredi.

On a rarement vu ça aussi tôt dans la Black Friday Week. Ce mercredi 22 novembre, les quatre déclinaisons de l'iPhone 14, l'avant-dernier smartphone d'Apple, sont toutes à prix réduits, et ce à 3 jours désormais de la date du Black Friday. Si de nombreux revendeurs ont lancé leur semaine de promos bien en amont du vendredi noir, comme chaque année, on ne s'attendait pas à voir un tel carton plein aussi vite.

Le Black Friday officiel, c'est ce vendredi 24 novembre, mais vous pouvez déjà trouver chez Amazon, Rakuten, Fnac, Carrefour et d'autres l'iPhone 14 à moins de 680 euros contre 869 euros chez Apple, l'iPhone 14 Plus à 819 euros contre 969 euros sur le site de la marque à la pomme, l'iPhone 14 Pro à moins de 1040 euros contre environ 1130 euros à la mi-novembre et l'iPhone 14 Pro Max à moins de 1130 euros contre 1269 euros mi novembre (les Pro et Pro Max ne sont plus vendus sur le site d'Apple, mais uniquement chez les revendeurs).

Voici notre moteur des meilleurs prix sur les quatre modèles d'iPhone 14 pour ce Black Friday. Les prix peuvent évoluer très vite, ils se mettent à jour automatiquement ci-dessous :

L'iPhone 14, dévoilé par Apple en 2022, présentait à l'époque une série de petites améliorations, notamment en matière de photographie et de fonctionnalités innovantes. Il a notamment introduit des avancées majeures dans la technologie de ses capteurs photo, avec le "Photogenic Engine", conçu pour capturer davantage de lumière dans les environnements peu éclairés, améliorant ainsi considérablement la qualité des selfies. De plus, la caméra de l'iPhone 14 marquait une nette progression par rapport à celle de l'iPhone 13, en offrant une capacité de filmage en 4K HDR à 30 images par seconde.

Si l'iPhone 14 Plus n'est en résumé qu'une déclinaison agrandie de l'iPhone 14, les iPhone 14 Pro et Pro Max affichent de plus grandes différences avec le modèle de base. L'appareil photo de l'iPhone 14 Pro a notamment été un peu plus amélioré encore, le capteur principal passant de 12 Mpx à 48 Mpx, du jamais vu à l'époque sur un iPhone. Surtout, pour son Pro et notamment pour son Pro Max plus grand et plus puissant, Apple a introduit la technologie "Always-On". Cette fonctionnalité, présente également sur d'autres smartphones, permet de garder l'écran allumé en continu, mais avec un taux de rafraîchissement réduit pour économiser la batterie. Elle permet de consulter rapidement des informations essentielles telles que l'heure ou la date, sans avoir à activer complètement l'appareil.

Concernant le processeur, l'iPhone 14 conserve la puce A15 Bionic, tandis que les modèles iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max sont équipés de la puce A16 Bionic.