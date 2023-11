Black Friday : pour l'iPhone, pensez au reconditionné - les prix sont déments

Trouver un iPhone fiable et performant lors du Black Friday passe aussi par le reconditionné. Voici trois offres sur l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 13 que vous aurez du mal à ignorer lors de la Black Friday Week 2023...

Le Black Friday cette année nous apporte déjà des offres incontournables pour ceux qui souhaitent s'offrir un iPhone sans se ruiner. Avec la montée en puissance des smartphones reconditionnés, celles-ci peuvent prendre des proportions inimaginables il y a encore quelques années. Cdiscount, Darty et Back Market se positionnent pour le moment en leaders de cette tendance lors des premiers jours de la Black Friday Week 2023, en proposant des prix défiant toute concurrence.

Chez Cdiscount par exemple, l'iPhone 12 reconditionné est à l'honneur. Ce smartphone qui n'est plus vendu par Apple , mais reste encore disponible chez ses revendeurs est proposé à moins de 400 euros (399,99 euros), un prix incroyablement bas pour un appareil de cette qualité. L'iPhone 12 fait partie des meilleures générations de ces dernières années et affiche toujours des performances louables pour son âge. Il est ici livré dans un état impeccable, avec une mémoire interne de 256 Go et une élégante coque bleue. Pour ceux qui cherchent plus qu'un simple téléphone, l'iPhone 12 offre un écran Super Retina XDR Display de 6,1 pouces, une puce A14 Bionic offrant une connectivité 5G ultra rapide, ainsi qu'un double appareil photo haut de gamme avec un mode Nuit captivant.

Voir l'offre iPhone 12 chez CDiscount

Darty, de son côté, n'est pas en reste. Cette fois, on monte en gamme avec l'iPhone 12 Pro reconditionné. Jusqu'au 31 décembre 2023, ce modèle est disponible à 649 euros, après une réduction de 150 euros sur le prix initial. Les clients peuvent également bénéficier d'une offre de remboursement de 60 euros, rendant cette affaire encore plus intéressante. Avec son design raffiné, sa connectivité 5G et ses capacités photographiques avancées, l'iPhone 12 Pro est un choix judicieux pour ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme à un prix abordable.

Voir l'offre iPhone 12 Pro chez Darty

Back Market, spécialiste reconnu du reconditionné, ne pouvait pas rester les bras croisés. Il propose pour sa part de nombreuses offres, mais une a particulièrement retenu notre attention ce mercredi : c'est l'iPhone 13 qui s'affiche à seulement 527 euros. Ce modèle reconditionné, vérifié et approuvé par des techniciens spécialisés, est une aubaine pour ceux qui désirent un appareil encore plus performant à petit prix. Doté d'un microprocesseur A15 Bionic, d'un stockage interne de 128 Go, et d'une caméra arrière capable de réaliser des vidéos en qualité 4K, l'iPhone 13 reconditionné est un produit phare de cette saison de promotions.

Voir l'offre iPhone 13 chez Back Market

Ces offres Black Friday sur les iPhones reconditionnés ne sont pas seulement des aubaines financières ; elles représentent aussi un choix responsable. La montée en puissance du marché du reconditionné témoigne d'une prise de conscience environnementale croissante. En choisissant un iPhone reconditionné, les consommateurs optent pour la durabilité et la responsabilité environnementale, tout en bénéficiant d'une technologie de pointe à des prix exceptionnels.