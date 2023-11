Black Friday : ces offres sur l'iPhone pulvérisent les prix d'Apple

Le Black Friday est lancé chez de nombreux revendeurs qui ne se gênent pas pour brader les iPhone et ratatiner les prix. Panique sur la boutique en ligne d'Apple : même le dernier iPhone 15 sorti en septembre y passe...

On ne s'attendait pas à autant de promos 24 heures à l'avance. Depuis ce jeudi matin, le Black Friday 2023 bat déjà son plein, alors que la date officielle n'est fixée qu'à demain. Et il y a une marque qui est particulièrement ciblée lors de ce Black Friday avant l'heure : c'est l'iPhone d'Apple, qui enregistre une multitude de promos sur l'ensemble de ses déclinaisons ou presque chez les revendeurs. De Rakuten à la Fnac en passant par Darty, Amazon, Rue du Commerce et même des opérateurs, il y a déjà du choix pour faire de bonnes affaires.

De l'iPhone 13 sorti il y a deux ans à l'iPhone 15 dévoilé par Tim Cook il y a à peine deux mois, le Black Friday fait déjà valser les prix et les comparaisons avec les tarifs affichés chez Apple sont souvent cruelles. Panique sur la boutique en ligne d'Apple : lors que l'iPhone 13 est encore vendu à un prix de départ de 749 euros sur le site de la marque à la pomme, on le trouve très souvent sous les 650 euros et même encore plus bas sous condition d'abonnement à un programme de fidélité ou de souscription à un forfait mobile.

A lire aussi > Black Friday iPhone : des iPhone 15 sont à moitié prix ! Les meilleures offres

L'iPhone 14, qui démarre à 869 euros chez Apple perd quant à lui près de 200 euros sur certains sites ayant lancé leur Black Friday. L'iPhone 14 plus puissant, à 256 Go, est au prix de l'iPhone 14 standard et l'iPhone 14 Pro Max, le plus évolué, est passé ce jeudi sous la barre des 1000 euros. Quand à l'iPhone 15, il est contre toute attente au coeur des rabais : il perd plus de 200 euros chez Rakuten par rapport à son prix officiel de 969 euros chez Apple et les versions plus évoluées (iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max) ont aussi droit à de belles réductions. Voici dix offres repérées en cette veille de Black Friday sur les iPhone :

Chaque année lors du Black Friday, la recherche de l'iPhone au meilleur prix est un des jeux favoris des consommateurs. Il faut dire que s'équiper de la crème des smartphone Apple fait rêver les fans, mais a un côt non négligeable. Obtenir un iPhone récent ou même évolué à moins de 1000 euros reste souvent difficile et le Black Friday est sans doute une des seules occasions d'obtenir des prix aussi bas.

Les prix du Black Friday affichés ci-dessous concernent tous des iPhone neufs, mais on peut aussi se tourner vers le reconditionné pour trouver des prix encore moins élevés. On a pu voir des iPhone 13 tourner autour de 500 ou même 400 euros ce matin dans nos sélections. Le reconditionné, en plus d'avoir quelque vertus écologiques en procédant par le recyclage, s'est solidement installé dans la tech mais aussi dans les esprits des consommateurs. Les garanties sont souvent très élevées et les produits achetés valent parfois largement un produit neuf. De quoi faire pâlir, une fois encore, l'Apple Store et ses prix toujours si élevés...

Pour les iPhone, les bonnes adresses pour ce Black Friday sont connues : l'incontournable Back Market en fait partie, mais des offres sur le reconditionné sont aussi présentes chez Rakuten, CDiscount, Amazon ou Fnac. Un des très bons plans du moment reste la série d'offres "Reborn", où l'on trouve lors de ce Black Friday l'iPhone 13, l'iPhone 12 et même l'iPhone 11 à des prix défiant toute concurrence.

Et Apple dans tout ça ? Malheureusement, les tarifs des iPhone bougent peu lors du Black Friday sur le site officiel. Apple a tendance à proposer des promotions sous forme de cartes-cadeaux offertes à l'achat de certains produits, avec un ou deux iPhone dans le lot. Ces offres sont généralement disponibles aussi bien dans les Apple Stores que sur le site web d'Apple. Dans la pratique, lors du dernier Black Friday en date, Apple proposait des cartes-cadeau de 50 euros avec l'achat d'un iPhone 13, des AirPods Pro 2e génération, d'une Apple Watch SE, d'un iPad Air, d'un MacBook Air, d'un Magic Keyboard ou de produits Beats.