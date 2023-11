Black Friday AirPods : 109 euros pour les écouteurs d'Apple ?! Foncez chez Amazon, il va y avoir des déçus

Les Airpods 2 d'Apple font l'objet d'une promo choc en ce matin de Black Friday.

Les AirPods sont des produits très prisés durant le Black Friday. Ce Black Friday 2023 ne déroge pas à la règle avec une offre dingue apparue à l'aube de ce grand jour du "vendredi fou" tel qu'il est surnommé en France. Vous cherchez les précieux écouteurs sans fil d'Apple ?

Les vendeurs de la marque à la pomme va sans doute s'étrangler en découvrant l'offre faite par les revendeurs ce vendredi : 109 euros en prix le plus bas déniché ce vendredi aux premières heures du Black Friday. Cette offre est valable sur les AirPods 2 avec boîtier de charge filaire, affichés à -27% soit à 109 euros contre 149 euros en prix barrés. Sachez toutefois qu'une offre similaire était apparue jeudi soir avec, pour la première fois, la barre des 100 euros franchie : 99 euros pour ces mêmes AirPods 2. Le deal a été vite épuisé !

C'est dire si l'attente est grande et si cette offre sur des AirPods 2 à 109 euros va sans doute partir très vite également ce vendredi matin de Black Friday.

AirPods 2 - MV7N2ZM/A Neuf à partir de 109,00 € Occasion à partir de 93,06 € Rakuten 109,00 € Voir

Rue du Commerce 109,98 € Voir

Amazon 149,00 € 115,00 € Voir

Fnac 148,50 € 124,50 € Voir

Materiel.net 129,00 € Voir

Leclerc 130,00 € Voir

Cdiscount 139,00 € Voir

Ubaldi 149,00 € Voir

Darty 149,00 € Voir

Boulanger 149,00 € Voir Amazon 149,00 € 93,06 € Voir

Fnac 148,50 € 105,99 € Voir

Rakuten 109,00 € Voir

Les AirPods ont séduit le grand public depuis plusieurs années grâce leur côté pratique mais aussi l'excellente qualité du son. Si ce dernier n'égale pas celui perçu avec les AirPods Pro, la version haut de gamme, il saura malgré tout séduire les mélomanes avertis.

Ces AirPods 2 bénéficient de toute l'expérience d'Apple avec sa configuration facile avec les autres appareils Apple, une compatibilité avec le système vocal Siri et une excellente autonomie avec plus de 24 heures avec le fameux boîtier de charge. Cette autonomie est garantie à plus de 24 heures d'écoute et jusqu'à 18 heures de conversation. Attention, cette offre ne concerne pas la version avec boîtier de charge sans fil mais c'est sans doute en se passant de cette fonction que vous obtiendrez des AirPods à tout petits prix ! Attention, il va sans doute falloir faire vite avec des stocks limités en vue.