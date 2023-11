Black Friday iPhone : le seul site qui brade vraiment l'iPhone 15 propose 10 promos hallucinantes

La journée du Black Friday 2023 est déjà bien entamée chez les marchands. Après un tour d'horizon les promos sur les iPhone d'Apple, un seul site se démarque vraiment avec des vrais rabais sur l'iPhone 15...

Si vous cherchez un iPhone de dernière génération pendant le Black Friday, c'est une adresse qu'il va falloir visiter : seul un site propose de vrais rabais sur l'iPhone 15 d'Apple ce vendredi 24 novembre, avec des réductions de prix pouvant atteindre jusqu'à 250 euros. Il s'agit de Rakuten qui a décidé de frapper très fort depuis une semaine en lançant sa Black Friday Week et continue de marteler les offres aujoyrd'hui, avec des codes promo qui font encore plus baisser les prix.

L'iPhone 15 128 Go est ainsi disponible chez le discounter à 709,99 euros ce vendredi matin, contre 969,99 euros sur le site d'Apple avec une réduction de plus de 200 euros à laquelle on peut ajouter 40 euros de remise avec le code promo "BLACK40". Ce dernier est d'ailleurs valable sur une dizaine de déclinaisons de l'iPhone 15 : iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, avec des capacités diverses (de 128 Go à 512 Go).

Certains prix sur ces iPhone restent élevés pour un Black Friday, mais l'opportunité reste impressionnante pour une smartphone haut de gamme sorti il y a à peine deux mois, en septembre.

Pour le Black Friday sur les iPhone, Rakuten offre ainsi 40€ offerts pour toute commande de 499€ minimum (toutes remises déduites et frais de port non inclus), avec le coupon BLACK40. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles et sous réserve des conditions présentes sur sa page de mentions légales. Le coupon est utilisable en une seule fois, pour une seule commande lors du Black Friday et dans la limite de 2700 coupons disponibles. Elle n'est pas cumulable.

Voici les 10 meilleures promos de Rakuten sur l'iPhone 15 lors de ce Black Friday grâce au coupon :

Pour les adeptes des dernières technologies, Rakuten offre ainsi une opportunité incontournable lors de son Black Friday : l'iPhone 15 d'Apple est en effet le dernier cri en matière de smartphone et est proposé avec quasiment -25% ce vendredi.

Pour tout savoir de l'iPhone 15, de ses qualités et de ses défauts, lisez notre test réalisé après sa sortie. En résumé, le nouvel iPhone 15 se démarque par sa puce A16 Bionic, promettant une performance supérieure à son prédécesseur, l'iPhone 14. L'appareil fonctionne sous le système iOS 17, offrant une expérience utilisateur améliorée et des fonctionnalités innovantes telles que le Dynamic Island. Son design n'est pas en reste avec un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et un dos en verre teinté élégant.

Pour les amateurs de photographie, l'iPhone 15 dispose de deux caméras arrière, dont un capteur principal ultra-performant de 48 Mpx. La connectivité est aussi un de ses grands atouts, avec la prise en charge de la 5G, garantissant une navigation fluide et sans latence. Avec un tout nouveau connecteur USB-C, la recharge et le transfert de données seront rapides et efficaces.

Cette offre exclusive de Rakuten inclut une garantie de 24 mois et une livraison gratuite à domicile sous 10 jours. Notez cependant que ce modèle est un import A3092, avec des fonctionnalités potentiellement différentes des modèles français. Pour plus de détails, consultez le site officiel d'Apple avec la référence d'importation.