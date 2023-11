Les batteries des téléphones s'usent - voici comment vérifier l'état de la batterie de votre téléphone Android

Ne laissez pas votre batterie s'abîmer. Vous pouvez surveiller son état dans votre téléphone Android et agir au premier signe d'essoufflement. Voici comment faire.

Qu'il s'agisse d'un téléphone coûteux ou bon marché, chaque recharge détériore la capacité de la batterie à conserver sa charge. Vérifier l'état de la batterie est donc utile pour plusieurs raisons. Surveiller la santé de la batterie aide à prolonger sa durée de vie et à déterminer quand il est temps de la remplacer.

Pour surveiller la batterie des téléphones Android, il existe de nombreuses applications, mais les fonctionnalités intégrées d'Android sont souvent suffisantes. Vous pouvez suivre la consommation d'énergie de votre téléphone dans les Paramètres. La plupart des téléphones indiquent les applications qui consomment le plus de batterie et certains affichent même la température de la batterie.

L'option Paramètres > Batterie > Utilisation de la batterie (Settings > Battery > Battery Usage) montre comment la batterie a été utilisée depuis sa dernière charge complète. Cette même page indique également quelles applications consomment le plus de batterie.

En haut de l'écran, il y a une icône avec trois points. En appuyant dessus, le téléphone permet de visualiser la consommation de la batterie par application. Vous pouvez également définir combien chaque application peut consommer de batterie en sélectionnant un mode d'utilisation de l'énergie : Optimisé, Illimité ou Limité.

De plus, les utilisateurs d'Android peuvent consulter le menu de diagnostic caché d'Android, qui fournit des informations sur le téléphone, des statistiques d'utilisation et des données relatives à l'utilisation du réseau sans fil. Bien que la plupart des téléphones Android ne montrent pas les informations de la batterie, cela vaut la peine d'essayer.

Ouvrez l'application Appels et composez *#*#4636#*#*.

Le téléphone essaiera alors d'ouvrir l'écran de diagnostic. Cependant, certains téléphones refusent de donner accès à ces informations. Des informations supplémentaires peuvent également être obtenues via différentes applications. De nombreux fabricants de téléphones ont leur propre application pour cela. Par exemple, Samsung Members affiche non seulement la santé de la batterie, mais aussi sa capacité. Si l'état de la batterie clignote en rouge, cela signifie qu'elle est en fin de vie et doit être remplacée.

Si le fabricant du téléphone ne propose pas un tel outil, vous pouvez utiliser une application tierce. Par exemple, AccuBattery et CPU-Z sont des applications gratuites disponibles sur Google Play Store, qui permettent de suivre précisément le fonctionnement de la batterie. Ces applications affichent, par exemple, l'historique de charge, les vitesses de décharge de la batterie, les évaluations de santé et les historiques de mesures.