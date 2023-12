Votre iPhone sera bientôt pourvu d'une fonction anti vol

La prochaine mise à jour d'iOS à venir va déployer une nouvelle fonctionnalité pour l'iPhone. Ce dernier sera désormais impossible à utiliser sans une reconnaissance faciale ou empreinte digitale.

Apple continue de proposer des mises à jour pour améliorer les fonctionnalités de l'iPhone. Plusieurs semaines après la sortie de son dernier iPhone 15, la firme de Cupertino semble travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui risque d'énerver les voleurs de smartphones. Son nom : "Stolen Device Protection" (ndlr : protection d'appareil volé).

Disponible avec la mise à jour 17.3 actuellement en bêta test, la fonction "Protection d'appareil volé" ajoute plusieurs niveaux de sécurité supplémentaires à votre iPhone en cas de vol. Jusqu'ici, un voleur en possession de votre appareil pouvait y accéder en utilisant votre code de verrouillage. Ce dernier est généralement peu compliqué et facile à subtiliser en vous espionnant. Une fois le code rentré, il est facile pour un voleur d'utiliser vos comptes, vos mots de passe et vos paramètres déjà enregistrés. Le voleur peut même en profiter pour les modifier et s'accaparer pleinement votre iPhone.

La fonction "Protection d'appareil volé" à venir avec la prochaine mise à jour 17.3 de l'iPhone va ajouter plusieurs nouveautés pour empêcher les voleurs d'utiliser votre appareil. Tout d'abord, l'accès vos mots de passe déjà enregistrés va exiger une authentification visuelle de votre visage via Face ID. Un moyen bien plus sécurisé qu'un simple code à 4 chiffres pour accéder à vos données.

Autre sécurité supplémentaire : modifier les paramètres les plus sensibles de l'iPhone exigera désormais un délai supplémentaire. Les voleurs ne pourront donc plus modifier l'intégralité de vos données en quelques minutes, vous laissant plus de temps pour agir et bloquer (ou retrouver) votre iPhone dérobé. Apple précise que ce délai de sécurité ne sera pas effectif si l'iPhone est repéré à un endroit déjà reconnu comme votre domicile ou lieu de travail.