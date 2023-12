Apple prévoierait un gros retour en arrière pour les capteurs photos de l'iPhone 16

Selon plusieurs sources, le prochain iPhone 16 verrait son système de caméra revenir aux traditionnels capteurs alignés. Cela s'explique par la volonté de pouvoir prendre des vidéos en 3D spatiale.

Apple se préparerait-il à faire un sacré bond en arrière pour son prochain iPhone 16 ? Bien que le prochain smartphone de la firme ne soit pas attendu avant le mois de septembre 2024, plusieurs rumeurs font état de gros changements à venir. Cela commencerait pas une modification du design désormais iconique de l'iPhone, et qui obligerait Apple à proposer un système déjà vu il y a plusieurs années : les caméras alignées verticalement.

Pour comprendre ce choix, il convient de garder en tête le but principal d'Apple concernant l'appareil photo de son iPhone à venir. En 2023, la firme a dévoilé au grand public son premier casque de réalité augmentée : le Vision Pro. Ce dernier est notamment capable d'afficher des vidéos en "3D spatiale" dans lesquelles il est possible de se déplacer pour les visionner sous plusieurs angles différents.

Le casque "Vision Pro" pourrait obliger Apple à revoir les caméras de l'iPhone. © Jeff Chiu/AP/SIPA (publiée le 13/12/2023)

Mais pour pouvoir enregistrer de telles vidéos, il convient de disposer d'un système de capteurs adapté. C'est pourquoi en 2023, Apple avait dû modifier quelque peu les capteurs photo de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max. Ces deux smartphones sont actuellement les seuls à pouvoir capturer des vidéos en "3D spatiale".

L'arrivée de l'iPhone 16 en 2024 va certainement exiger qu'Apple revoit son système de capteurs photo. Selon plusieurs sources, les caméras de l'iPhone 16 devraient donc disposer d'un alignement vertical, comme c'était le cas pour l'iPhone 11 et l'iPhone 12.

Les capteurs de l'iPhone 16 pourraient bien ressembler à ceux de l'iPhone 12. © 123RF

Cela devrait permettre aux futurs iPhone 16 et iPhone 16 Plus d'enregistrer des vidéos pouvant être visionnées avec le casque Vision Pro. Cette décision traduirait une véritable volonté d'Apple pour populariser son casque de réalité augmentée à venir l'an prochain. Bien que ce dernier disposera d'un prix de départ assez élevé (comptez un prix de départ de 3499 dollars), Apple aurait bien pour projet de proposer son casque au plus grand nombre, notamment avec d'autres versions plus abordable à venir.