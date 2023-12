WhatsApp offre un cadeau de Noël à tous les utilisateurs d'Android

Une fonction attendue depuis très longtemps dans WhatsApp est enfin accessible à tout le monde à quelques jours de Noël. Voici comment s'en servir.

Cette nouveauté était attendue depuis quelque temps, notamment parce qu'elle était disponible dans la version beta de WhatsApp pour Android. Toutefois, elle est désormais officielle et accessible à tous : nous pouvons maintenant avoir deux comptes en simultané sur nos appareils.

La plateforme de messagerie en ligne, WhatsApp, a introduit sa fonctionnalité de changement de comptes pour les utilisateurs Android. Selon Meta, sur son compte du réseau X, les utilisateurs du système d'exploitation de Google peuvent désormais basculer entre deux comptes sur le même appareil. Autrement dit, ils peuvent avoir leur compte personnel et un autre autorisé.

A qui s'adresse cette option ? Un cas pratique pourrait être, par exemple, quelqu'un qui possède un compte de service et souhaite que plusieurs personnes puissent l'utiliser pour accéder aux informations et communiquer via ce compte "plus commun". Ainsi, le propriétaire du compte peut "attribuer" l'accès directement depuis les appareils de tiers. Cette option est également intéressante pour d'autres cas, mais assurément, les utilisateurs trouveront le moyen de tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité.

Comment accéder à cette nouveauté ? Les utilisateurs Android pourront accéder à cette fonctionnalité en allant dans Paramètres, en face du nom du compte, en cliquant sur la flèche vers le bas et en choisissant l'option Nouveau compte. WhatsApp indique que les utilisateurs peuvent ajouter des comptes au login de WhatsApp en même temps et utiliser deux comptes WhatsApp sur un appareil. Avec ces fonctionnalités, les utilisateurs pourront utiliser deux comptes WhatsApp sur le même appareil et n'auront pas besoin de porter un appareil supplémentaire pour utiliser un autre compte WhatsApp. Enfin une méthode pratique pour les utilisateurs qui souhaitent séparer leurs comptes sur le même appareil.