Votre smartphone collecte en permanence des informations sur vous : faites au moins ceci pour protéger vos données - c'est simple

Peu de gens savent à quel point les applications collectent des informations sur leurs utilisateurs.

De nos jours, chaque Français a un smartphone dans sa poche, ou deux ! Cependant, beaucoup ne se rendent pas compte de la quantité d'informations que les smartphones transmettent réellement sur leur utilisateur. L'utilisateur peut donner à différentes applications l'accès aux informations du téléphone et ainsi à des informations personnelles sans penser plus précisément aux conséquences que cela peut avoir.

Dans le pire des cas, les applications téléchargées sur le smartphone savent où vous vous déplacez à tout moment, avec qui vous parlez et échangez des messages, et quels contacts vous avez dans votre téléphone. Les applications peuvent également avoir accès à toutes les photos et autres fichiers sur votre appareil.

La première chose importante en matière de sécurité informatique est de ne pas télécharger d'applications inutiles sur le téléphone, surtout pas d'applications de réseaux sociaux. Cela est dû au fait que chaque application peut contenir des fonctions cachées. De nombreuses applications demandent l'accès aux informations du téléphone, telles que les journaux d'appels et les contacts. Il ne faut en effet jamais donner l'autorisation d'accéder au répertoire téléphonique, car cela met également en danger les informations de toutes les personnes extérieures qui y figurent.

En plus de cela, il est crucial de se rappeler que même les applications les plus couramment utilisées, telles que les applications de messagerie ou les navigateurs Web, peuvent recueillir des données en arrière-plan. La prudence est donc de mise lors de l'installation d'une nouvelle application. Il est recommandé de comprendre les types d'autorisations demandées avant de procéder à l'installation.

La suppression de toutes les applications superflues et le refus des autorisations ne garantissent pas que l'appareil ne suivra pas son utilisateur. L'opérateur mobile voit bien sûr les déplacements du téléphone sur son réseau et comme un compte Apple ou Google est pratiquement obligatoire, Apple et Google obtiennent toujours certaines informations sur l'utilisateur.

Cependant, il existe des moyens de limiter cette collecte de données. L'un des moyens les plus efficaces est de désactiver la localisation GPS lorsque celle-ci n'est pas nécessaire. De plus, il est possible de limiter les informations partagées avec les applications en ajustant les paramètres de confidentialité de votre appareil.

Il est également important de se tenir informé des dernières mises à jour de sécurité et des pratiques recommandées en matière de protection des données. Les systèmes d'exploitation des smartphones reçoivent régulièrement des mises à jour qui incluent des améliorations de sécurité pour protéger contre les nouvelles menaces. Les utilisateurs doivent donc s'assurer que leur téléphone est toujours à jour avec la dernière version du logiciel.