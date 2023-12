Comment transférer ses données sur un nouveau téléphone portable ?

Voici les méthodes les plus simples pour transférer facilement toutes vos données de votre ancien smartphone vers le nouveau.

Lorsque vous tenez un nouveau smartphone entre vos mains, la question se pose rapidement de savoir comment transférer facilement toutes vos données de l'ancien appareil vers le nouveau. La réponse dépend de savoir si vous passez d'un téléphone Android à un iPhone, ou même entre les deux écosystèmes. Il est bien sûr plus simple de rester avec la même marque - par exemple, de passer de Samsung à Samsung ou d'iPhone à iPhone. Changer de fabricant - par exemple, de Samsung à Xiaomi - peut rendre le transfert un peu plus compliqué. Et ceux qui passent de l'iPhone à Android devraient prévoir pas mal de temps pour la configuration.

Ce qu'il faut garder à l'esprit en général : avant de vous séparer de votre ancien smartphone, assurez-vous que toutes les données stockées dessus sont sauvegardées. Sur Android, une sauvegarde peut être créée dans les paramètres sous "Google" et "Sauvegarde", qui est stockée dans le cloud Google. Sur un iPhone, une sauvegarde peut être effectuée dans les paramètres, en haut sous l'Apple ID dans le menu iCloud. Dans ce cas, la sauvegarde est stockée dans iCloud. Si vous connectez votre iPhone à un ordinateur Mac, vous pouvez également créer une sauvegarde locale sur l'ordinateur. Ces sauvegardes complètes sont nécessaires pour pouvoir transférer les données le plus facilement possible. Pour les applications de messagerie, une sauvegarde actuelle doit également être créée, par exemple pour WhatsApp.

Notez également vos identifiants pour les applications bancaires et d'autres applications nécessaires pour se connecter à des services sensibles. De plus, lors de la configuration du nouvel appareil, vous devez avoir vos mots de passe à portée de main, principalement les données de connexion de votre compte Google ou de votre compte iCloud. Le mot de passe Wi-Fi est également nécessaire.

Changer d'Android à Android

Si vous restez dans l'écosystème Android, il existe généralement 4 façons de transférer le contenu de l'ancien téléphone vers le nouveau :

1. À l'aide d'une connexion par câble entre l'ancien et le nouveau dispositif

2. À l'aide d'une connexion Wi-Fi

3. À l'aide d'une sauvegarde chez Google

4. À l'aide d'applications spéciales des fabricants

Méthode 1 : À l'aide d'une connexion par câble : Lorsque vous mettez en service un nouveau smartphone pour la première fois, vous êtes interrogé lors du processus de configuration sur la façon dont vous souhaitez copier vos données sur le nouvel appareil. La façon la plus rapide est une connexion directe par câble entre l'ancien et le nouvel appareil. Une fois les deux téléphones connectés par câble, il faut peut-être donner certaines autorisations sur l'ancien appareil. Ensuite, le compte Google est transféré sur le nouveau smartphone. Ensuite, vous pouvez sélectionner les données que vous souhaitez transférer sur le nouveau smartphone, et il est également possible d'exclure certaines données du transfert. Après confirmation, les données sélectionnées sont transférées et le processus de configuration se poursuit. Lors du transfert par connexion câblée, Wi-Fi ou sauvegarde cloud Google, le rangement des différentes applications et widgets sur l'écran d'accueil n'est généralement pas conservé. Il faut faire de l'ordre sur l'écran d'accueil à nouveau.

Méthode 2 : À l'aide d'une connexion Wi-Fi : Au lieu de connecter les deux appareils par câble, les données peuvent également être transférées via Wi-Fi. Après avoir choisi la variante sans fil, vous êtes invité à entrer "Configurer mon appareil" dans l'application Google sur l'ancien appareil. Ensuite, une connexion sans fil est établie entre les deux appareils et le compte Google est transféré sur le nouvel appareil. Ensuite, vous pouvez à nouveau choisir quelles données et applications doivent être transférées, et le transfert commence.

Méthode 3 : À l'aide d'une sauvegarde chez Google : Extraire ses données de la sauvegarde cloud Google est particulièrement utile si vous n'avez plus votre ancien appareil ou s'il est cassé. Dans ce cas, vous indiquez pendant la procédure de configuration que vous n'avez plus votre ancien téléphone. Vous vous connectez avec votre compte Google et sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Ensuite, vous entrez le code PIN ou le schéma de déverrouillage de l'ancien appareil. Vous avez ensuite à nouveau le choix des données à restaurer.

Méthode 4 : À l'aide d'applications spéciales des fabricants : Si vous comptez sur les applications de transfert des fabricants pour passer à un nouveau smartphone, c'est un jeu de "tout ou rien" : soit ça fonctionne parfaitement et même les paramètres de l'écran d'accueil sont transférés, soit ça coince et le transfert ne se déroule pas vraiment bien. Cela fonctionne le mieux si vous passez entre des appareils de la même marque en utilisant l'application de transfert du fabricant. En plus de toutes les données et applications, tous les paramètres ainsi que la disposition de l'écran d'accueil doivent être transférés dans ce cas. Si vous changez entre 2 marques différentes, l'application de transfert de l'un des fabricants peut tout à fait donner le résultat souhaité et transférer les données sans problème. Cependant, il se peut aussi que les applications de transfert ne soient pas ou ne soient que partiellement compatibles. Dans ce cas, vous pouvez toujours revenir à l'une des méthodes mentionnées ci-dessus. Voici un aperçu des applications de transfert de données des différentes marques de téléphones portables à télécharger sur le Play Store :

- Samsung: Samsung Smart Switch Mobile

- Vivo: EasyShare

- Xiaomi: Mi Mover

- Nokia: pas de propre application de transfert

- Motorola: pas de propre application de transfert

- Google: pas de propre application de transfert

Il est moins conseillé de recourir à des applications externes. Elles ne tiennent généralement pas leurs promesses, fonctionnent souvent seulement de manière moyenne et les fonctions complètes sont parfois disponibles uniquement moyennant paiement.

Passer de l'iPhone à Android

Passer d'un écosystème à un autre est assez fastidieux et implique un travail manuel considérable. On pourrait avoir l'impression qu'Apple rend aussi difficile que possible de transférer des données d'un iPhone à Android. Dans ce cas, le transfert d'applications ne fonctionne pas du tout. Toutes les applications doivent être téléchargées manuellement depuis le Play Store. Les applications de transfert de Samsung (Smart Switch) et Vivo (EasyShare) peuvent certes être installées sur un iPhone, mais elles ne fonctionnent que de manière limitée. Avec un iPhone, vous pouvez uniquement transférer des contacts, un calendrier, des images et des vidéos vers un appareil Android.

Passer d'Android à iPhone

"Move to iOS" est l'une des rares applications Android développées par Apple – à télécharger dans le Play Store (donc depuis votre téléphone Android). Pour ceux qui passent d'un téléphone Android à un iPhone, cela facilite un peu le déménagement. Lors de la configuration de l'iPhone, choisissez d'abord de configurer manuellement, puis sélectionnez "Transférer des données d'un appareil Android". Après avoir entré le code unique dans l'application "Move to iOS" sur le téléphone Android, les deux appareils se connectent sans fil. Vous choisissez ensuite les données à transférer sur l'iPhone. Outre les photos, contacts et paramètres, etc., vous pouvez également emporter des applications. Ces applications seront ensuite installées depuis l'App Store - cependant, le contenu des applications ne peut pas être transféré.

De l'iPhone à l'iPhone

Celui qui passe d'un ancien iPhone à un nouvel iPhone réalisera le transfert sans grandes difficultés en peu de temps. Ici, Apple peut tirer pleinement parti des avantages de son écosystème fermé. Si vous avez votre ancien iPhone à portée de main, il vous suffit d'allumer le nouvel iPhone et les deux appareils se connectent automatiquement. En suivant la procédure de configuration intuitive, l'intégralité du contenu est transférée rapidement sur le nouvel appareil Apple. Si l'ancien iPhone est cassé ou perdu, vous pouvez recourir à une sauvegarde iCloud ou à une sauvegarde effectuée sur un ordinateur Mac - à condition qu'une sauvegarde ait été faite auparavant.