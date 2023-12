Noël : un garçon de six ans reçoit 35 téléphones en cadeau

Voici une histoire de Noël comme on les aime : voici comment une chaîne de solidarité s'est formée dans tout un pays pour offrir 35 téléphones à un enfant. Pourquoi 35 ?

Les souhaits de cadeaux de Noël des enfants peuvent parfois causer des cheveux gris aux parents et mettre à l'épreuve leur porte-monnaie. Et parfois, les cadeaux nécessitent surtout de la créativité, des efforts et un peu d'aide de la part d'inconnus. C'est ce qui est arrivé à Jenni Sutinen, une finlandaise résidant à Helsinki. Fin novembre elle a demandé dans un groupe Facebook si des gens pouvaient donner à son fils de 6 ans des téléphones usagés comme cadeaux de Noël.

Jenni Sutinen a raconté que sa famille avait tout perdu au printemps à cause d'un dégâts des eaux dans son appartement, y compris les jouets de son fils. Et son fils souffre d'un trouble bien particulier, le trouble du spectre de l'autisme qui regroupe un ensemble de troubles neurobiologiques qui agissent sur le développement des personnes dites " autistes ". Ils se caractérisent notamment par des dysfonctionnements dans les interactions sociales, la communication, les comportements et les activités.

Comme les téléphones étaient l'objet préféré de son fils, Jenni Sutinen a décidé d'essayer d'en rassembler autant que possible pour lui offrir. "Ce n'est pas nécessaire qu'ils fonctionnent, mais ce serait mieux s'ils peuvent être allumés", a-t-elle écrit à l'époque dans son message sur Facebook.

La mère de famille s'est déplacée pour collecter les téléphones donnés, et certains ont également été apportés ou envoyés à son domicile par des inconnus. Finalement, une quantité considérable de téléphones s'est accumulée. Jenni Sutinen rapporte qu'au final, 35 téléphones ont été utilisés. "Certains téléphones avec des écrans cassés ont dû être éliminées. Et j'aurais pu obtenir encore plus de téléphones mais j'ai finalement dû limiter leur nombre", a indiqué Jenni Sutinen.

Selon la mère de l'enfant, les téléphones ont apporté de la joie à son fils pendant plusieurs jours. "Il joue avec eux du matin au soir, les compare extérieurement, compare leurs horloges. Il y a encore beaucoup à explorer pendant longtemps." Cette histoire pourrait être appelée un "conte de Noël" car elle incarne l'esprit de générosité et d'entraide, typique de cette période festive. Elle raconte le triomphe de l'espoir et de la bonté face aux difficultés financières et aux défis liés au trouble du spectre de l'autisme du fils. L'accumulation inattendue de téléphones, grâce à la générosité de la communauté, ressemble à un petit miracle de Noël, apportant de la joie à un enfant.