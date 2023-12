La batterie de votre téléphone durera deux fois plus longtemps si vous coupez cette fonction inutile

Votre téléphone se décharge rapidement ? C'est parfois à cause de fonctions dont vous ne vous servez pas. Il suffit de les désactiver, c'est simple.

Les smartphones sont devenus un élément indispensable de notre vie. Nous ne portons plus de portefeuille ni de montre, car tout ce dont nous avons besoin au quotidien se trouve dans notre téléphone. Malheureusement, ces appareils ont la particularité que certaines options s'activent indépendamment de l'utilisateur. Le téléphone envoie régulièrement des requêtes à presque toutes les applications installées, vérifiant s'il peut envoyer des notifications. Toutes ces actions consomment une quantité significative d'énergie de la batterie. Nous expliquons comment les désactiver.

Partage de l'appareil via Bluetooth Google - Les applications Google scannent constamment votre environnement à la recherche d'opportunités de se connecter à d'autres appareils via Bluetooth. Nous n'utilisons pas souvent cette fonction, pour ne pas dire jamais. Si vous voulez la désactiver, cherchez dans les Paramètres l'onglet "Google". Ensuite, cliquez sur "partage à proximité" et décochez tout ce que vous y trouvez. Après avoir décoché, revenez à l'onglet précédent, cliquez sur "appareils" et désélectionnez l'option "afficher les notifications". Ainsi, le téléphone cessera de scanner l'environnement à la recherche d'autres appareils avec lesquels il pourrait se connecter.

Scan des imprimantes - Oui, c'est vrai. Votre téléphone scanne probablement constamment votre environnement à la recherche d'une imprimante. Pour changer cela, allez dans les paramètres et tapez "impression" dans le moteur de recherche. Choisissez l'option "impression" ou "imprimante", puis cliquez sur "service d'impression par défaut". Une fenêtre devrait s'ouvrir avec une option pour désactiver ce service. Décochez-la, et la batterie ne se déchargera pas aussi rapidement.

Il est utile d'optimiser les notifications. Comment faire ? Retournez dans les paramètres de votre téléphone. Tapez "notifications" dans la barre de recherche et choisissez cette option. Conservez uniquement celles qui sont importantes pour vous et décochez les autres. La batterie de votre téléphone sera maintenant en bien meilleure condition !