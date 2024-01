Samsung annonce ses nouveaux Galaxy S24, les smartphones boostés à l'IA

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 ont été officialisés. Ces smartphones regorgent d'outils basés sur l'intelligence artificielle pour faciliter la vie des utilisateurs.

C'est au terme de sa conférence "Galaxy Unpacked" que Samsung a présenté ses nouveaux smartphones pour l'année 2024. Les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra seront disponibles dès la fin du mois de janvier et disposent déjà d'offres de précommandes sur le site officiel de Samsung et vendeurs partenaires.

Les nouveaux Galaxy S24 sont au nombre de trois. Si leur design évolue assez peu dans l'ensemble, les principales nouveautés de ces smartphones sont bien présentes et logées à l'intérieur de l'appareil. Les Samsung Galaxy S24 et S24+ sont désormais dotés d'un revêtement en aluminium mat qui tranche avec les bords brillants des précédents modèles. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est, quant à lui, pourvu d'un revêtement en titane, ce qui n'est pas sans rappeler le dernier iPhone 15 Pro Max.

Les nouveaux Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. © Samsung

Les Samsung Galaxy S24 et S24+ sont pourvus d'un processeur Exynos 2400. Samsung fait donc le choix d'abandonner les puces Snapdragon pour revenir à ses propres processeurs maison sur ces deux smartphones. A l'inverse, le Samsung Galaxy S24 Ultra, le plus puissant de la gamme, disposera d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3, qui est l'une des plus puissantes puces à l'heure actuelle sur le marché.

Concernant la photo, les S24 et S24+ sont toujours pourvus de trois capteurs de respectivement 50, 12 et 10 Mpx. Le S24 Ultra est, quant à lui, doté de quatre capteurs de 200, 12, 10 et 50 Mpx qui permettent d'effectuer un zoom optique jusqu'en x10.

Mais les plus grosses nouveautés viennent de l'intelligence artificielle de Samsung. Baptisée "Galaxy AI", cet ensemble de fonctionnalités vous permet de bénéficier de multiples options. Il est notamment possible de traduire un appel ou des messages en direct, d'éditer des photos automatiquement, de résumer des pages web ou encore d'enregistrer une conversation pour en faire un résumé détaillé et mis en forme. Bref, tout autant de nouvelles fonctions que nous avons hâte de tester au quotidien.

Le nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra. © Samsung

Les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra sont disponibles en précommande sur la boutique officielle de la firme ainsi que chez les marchands partenaires. Les offres de précommandes de Samsung permettent de doubler le stockage désiré sans coût supplémentaire, de bénéficier d'un bonus de reprise de 100 euros sur un ancien appareil, et d'obtenir une montre Galaxy Watch6 offerte (chez certains marchands).

Ces offres de précommande sont valables du 17 au 30 janvier 2024. Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra sortiront le mercredi 31 janvier prochain.