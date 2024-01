Le Google Pixel 9 Pro fuite près de 10 mois avant sa sortie

Le nouveau design du Google Pixel 9 Pro vient de fuiter sur les réseaux sociaux, et ce, alors que son annonce n'est attendue que pour le mois d'octobre 2024.

Si Google nous a souvent habitué aux fuites d'informations quant à ses nouveaux produits, il est assez étonnant de disposer de leaks près de 10 mois avant la sortie de ces derniers. C'est pourtant vraisemblablement ce qui vient de se passer avec les premiers rendus du prochain Google Pixel 9 Pro publiés par un célèbre leaker.

Pour rappel, les prochains Google Pixel 9 ne sont pas attendus avant le mois d'octobre prochain. Cela fait donc près de 10 mois d'avance pour une fuite de leur nouveau design ! Voilà à quoi ressemblerait, selon OnLeaks, le nouveau Google Pixel 9 Pro.

La première chose qui saute aux yeux est l'aspect très arrondis du smartphone. Le Google Pixel 9 Pro disposerait donc de bords très ronds qui pourraient faciliter la prise en main de l'appareil. On observe également des bords plats pour la première fois sur un Pixel Pro, ce qui n'est pas sans rappeler le design de l'iPhone 13 ou du dernier Redmi Note 13.

Le bloc photo semble également connaître un petit lifting avec des bords plus arrondis et des capteurs plus proches les uns des autres qui rappellent un peu certaines webcams de bureau. Il faudra attendre de voir si le Pixel 9 Pro est capable de réaliser d'aussi beaux clichés que son prédécesseur et de rivaliser avec les derniers iPhone 15 Pro Max et Samsung Galaxy S24 Ultra.