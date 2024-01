Le Google Pixel 8 se dote d'une nouvelle couleur exclusive

Google vient d'officialiser la sortie d'un nouveau coloris exclusif pour son Google Pixel 8 et 8 Pro. Découvrez les images de cette nouvelle option de couleur pour les derniers smartphones de Google.

S'il n'est pas rare que Samsung ou Apple dévoilent un nouveau coloris pour leurs derniers smartphones, ce n'est pas forcément le cas pour Google. Le constructeur, revenu sur le devant de la scène des smartphones haut de gamme depuis plusieurs années, dévoile aujourd'hui une nouvelle option de couleur pour son dernier téléphone : le Google Pixel 8.

Disponible en trois coloris lors de sa sortie (vert, noir et rose), le Google Pixel 8 se voit désormais proposé en "bleu menthe" pour se démarquer un peu plus des autres smartphones aux tons généralement très sobres. La teinte y est légèrement bleutée avec un petit effet pastel qui risque de ravir certains utilisateurs.

Le nouveau Google Pixel 8 "bleu menthe". © Google

Cette nouvelle couleur n'est pas exclusive au Google Pixel 8. Le modèle "Pro" se voit également doté du nouveau coloris "bleu menthe" qui vient d'ajouter à la liste des options déjà disponibles (noir, porcelaine et bleu azur). Le Google Pixel 7a, smartphone plus abordable de l'entreprise, disposait déjà d'une quatrième couleur et est toujours disponible à la vente.

Les deux smartphones de la firme s'établissent désormais à partir de 699 euros et 949 euros sur le site officiel du constructeur. Notez que cette nouvelle couleur sera également disponible sur les sites partenaires de Google (Google Store, SFR, Fnac, Darty et Boulanger).

Avec cette nouvelle couleur, Google joue désormais un peu plus dans la cour de ses concurrents principaux que sont Samsung et Apple. Ces deux constructeurs nous ont habitués depuis quelques années à présenter des couleurs exclusives pour leurs smartphones haut de gamme que sont les Galaxy S Ultra et l'iPhone. Samsung préfère cependant continuer de proposer ses couleurs exclusives sur la boutique officielle de son site web, et non en points de vente physiques.

Il faudra cependant patienter encore quelques mois avant d'obtenir des informations sur un potentiel Google Pixel 8a et sur d'éventuelles couleurs exclusives de la part de Google.