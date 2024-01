Google annonce une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA

Google vient de détailler plusieurs nouvelles fonctions à venir au sein de ses téléphones Pixel. Ces dernières seront disponibles d'ici les prochaines semaines.

A quelques jours de la sortie des nouveaux Samsung Galaxy S24 basés sur l'IA, Google annonce l'arrivée de nouvelles fonctionnalités à venir sur ses propres téléphones Pixel. Ces dernières reposent également sur l'intelligence artificielle pour faciliter la vie des utilisateurs, effectuer des recherches plus facilement ou encore modifier vos messages.

Désireux de continuer sa lancée de nouveautés basées sur l'intelligence artificielle, Google continue de dévoiler de nouvelles fonctionnalités. Parmi les nouvelles disponibles sur les smartphones Pixel, Google annonce notamment :

"Entourer pour chercher" : très présente lors des présentations du Samsung Galaxy S24, cette fonction permet aux possesseurs de téléphones Pixel d'entourer n'importe quel élément sur leur écran afin d'effectuer une recherche Google Lens.

très présente lors des présentations du Samsung Galaxy S24, cette fonction permet aux possesseurs de téléphones Pixel d'entourer n'importe quel élément sur leur écran afin d'effectuer une recherche Google Lens. "Photomoji" : permet de transformer vos photos en emojis de réactions sur Google Messages.

permet de transformer vos photos en emojis de réactions sur Google Messages. "Magic Compose" : une fonction qui propose à l'utilisateur plusieurs styles d'écriture pour ses messages.

La fonction "Magic Compose" permet de réecrire votre message selon plusieurs styles avant de l'envoyer. © Google

En plus de ces nouvelles fonctionnalités disponibles sur les smartphones Pixel, Google annonce que d'autres améliorations sont disponibles pour la connectivité des appareils de la firme. L'option "Quick Share" permet de rapidement et facilement partager du texte, des images et des fichiers entre votre smartphone Pixel et de multiples appareils fonctionnant sous environnement Android, Windows et Chromebook. Enfin, l'option "Audio Switch" permet à votre montre connectée Pixel Watch de se connecter automatiquement entre vos différents appareils.

Toutes ces nouveautés seront disponibles d'ici les semaines à venir annonce la maison mère de Google. Les possesseurs de smartphones Pixel peuvent donc surveiller les mises à jour de leurs appareils pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.