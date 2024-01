Galaxy AI : Samsung annonce que son IA pourrait être payante

La solution d'intelligence artificielle "Galaxy AI" est au centre des nouveaux Galaxy S24. Pourtant, Samsung reconnait aujourd'hui que cette dernière pourrait bien devenir payante à l'avenir.

La grosse nouveauté au sein des derniers smartphones Samsung pourrait-elle devenir payante à l'avenir ? C'est en tout cas ce que vient de déclarer Tim Roh, président de la section mobiles chez Samsung et ce que beaucoup présageaient lors de la présentation de "Galaxy AI", la solution d'intelligence artificielle de Samsung.

Lors de cette dite présentation, il était notamment indiqué que les fonctions de "Galaxy AI" étaient incluses et gratuites jusqu'en 2025. Plusieurs journalistes et utilisateurs se sont alors posés la question sur ce petit encart qui laisse suggérer une formule payante d'ici deux ans.

Tim Roh s'est alors exprimé auprès du site ET Telecom pour confirmer que "Galaxy AI" disposera certainement de fonctions payantes à l'avenir. Le président se défend en invoquant les hauts coûts liés au développement et à l'entretien de l'IA de Samsung. Ce dernier précise également que seules les fonctions les plus avancées de "Galaxy AI" pourraient être concernées par ce changement tarifaire. Cela pourrait permettre aux utilisateurs les plus exigeants de bénéficier des meilleures avancées de l'IA de Samsung, tandis que le grand public pourra se contenter des fonctions déjà incluses à l'achat de leur téléphone.

Une question reste en suspens : ces changements impacteront-ils les derniers Samsung Galaxy S24 ? Si c'est le cas, ces derniers perdraient alors une grande partie de leurs principales nouveautés. Il est à noter que les appareils les plus récents du constructeur (les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 et les Galaxy Tab S9) vont également recevoir "Galaxy AI" d'ici les prochains mois.