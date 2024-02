Nothing Phone (2a) : le smartphone "low cost" fuite sur la toile

Le design du Nothing Phone (2a) vient de fuiter sur internet. Cela arrive seulement quelques jours avant une possible annonce officielle en marge du MWC.

Nothing a beau être une entreprise assez jeune dans le monde des smartphones, la firme n'est pas à l'abri des fuites d'informations ! Alors que de nombreuses rumeurs circulent depuis quelques semaines quant à la sortie prochaine d'un téléphone Nothing "low cost", c'est le leaker OnLeaks et le site SmartPrix qui dévoilent en exclusivité le design du Nothing Phone (2a).

© Nothing / Onleaks / Smartprix

Ce design tranche énormément avec ce à quoi Nothing nous a habitué avec son Phone (1) et son Phone (2). Bien que le module photo semble très proche des deux précédents appareils de la firme, on remarque l'absence du système Glyph qui a fait l'origine et l'image même de la marque avec toutes ses petites LED au dos des produits. Ce choix pourrait cependant être justifié afin de baisser le coût de produit du Nothing Phone (2a) et en faire un véritable smartphone d'entrée de gamme.

© Nothing / Onleaks / Smartprix

Ces rendus semblent pourtant assez proches des anciens smartphones de chez Nothing si l'on se fie au module photo du produit. Les deux caméras font beaucoup penser à celles que l'on retrouvait déjà sur le Phone (1) et le Phone (2) sortis respectivement en 2022 et 2023.

Pour rappel, le Nothing Phone (2a) serait le premier smartphone d'entrée de gamme de chez Nothing. Nul doute que nous disposeront de davantage d'informations lors du MWC de Barcelone qui se tiendra à la fin du mois de février 2024.