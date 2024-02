Google Pixel Fold 2 : le smartphone pliable fuite sur la toile

Après un premier modèle qui n'est jamais sorti chez nous, Google prévoirait bien un nouveau smartphone pliable. Le Google Pixel Fold 2 commence même à faire parler de lui sur le net.

Les rumeurs autour d'un potentiel Google Pixel Fold 2 se font de plus en plus intenses ces dernières semaines. Alors que le premier modèle n'est jamais sorti en France, la firme de Mountain View pourrait bien préparer une nouvelle version de son smartphone pliable.

Les premiers échos du Google Pixel Fold 2 proviennent du site Android Authority qui se serait procuré un cliché exclusif du smartphone. On y observe notamment des capteurs typiques des téléphones Pixel, mais logés dans un bloc photo plus petit que sur le premier modèle paru en 2023. Les dimensions semblent également plus allongées que pour la première génération du Pixel Fold.

© Android Authority

L'autre fuite récente concerne la batterie du Pixel Fold 2. Une récente certification déposée dans une base internationale au Danemark ferait mention d'un nouveau smartphone Google à venir et disposant d'une batterie de 5000 mAh. Cela représenterait une bonne petite évolution par rapport à la batterie de 4,821mAh du premier Pixel Fold. L'information reste cependant à prendre avec des pincettes puisque cette certification peut tout aussi bien concerner le Pixel Fold 2 qu'un potentiel Google Pixel 8a.

Il faudra patienter jusqu'au mois de mai et la conférence Google I/O pour en apprendre un peu plus sur les prochains projets du constructeur. Google y présentera certainement la prochaine version d'Android, mais pourrait également y dévoiler le futur de ses smartphones Pixel. En espérant que le potentiel Google Pixel Fold 2 soit, cette fois, prévu pour le territoire français !