iPhone 16 : Apple pourrait enfin battre Samsung sur ce point précis

Selon un leaker, le futur iPhone 16 Pro Max d'Apple bénéficierait d'une évolution très attendue par de nombreux utilisateurs.

Apple mettrait-il le paquet pour l'iPhone 16 ? Après une 15e génération couronnée de succès avec un port USB et le revêtement en titane, la firme à la pomme continuerait d'innover pour ses futurs smartphones. C'est sur le blog de yeux1122, leaker spécialisé, que l'information est sortie il y a quelques jours.

L'iPhone 16 Pro Max bénéficierait d'une batterie plus conséquente que celle de son prédécesseur. Si l'iPhone 15 Pro Max figure déjà parmi le top des smartphones avec une excellente autonomie, Apple serait en train d'étudier la question d'une batterie encore plus importante pour son futur iPhone 16 Pro Max.

En optant pour cette décision, Apple pourrait alors enfin battre Samsung sur la question de l'autonomie. Les récents Galaxy S24 et 23 Ultra ne tarissent pas d'éloges en matière d'autonomie, notamment grâce à leur batterie et leur processeur bien optimisé pour gérer les ressources des smartphones. Il faudra cependant patienter un peu et vérifier si Apple réussit à bien configurer sa nouvelle puce A17 ou A18 Pro pour gérer efficacement l'autonomie du téléphone.

Pour rappel, l'iPhone 16 Pro Max est prévu pour le mois de septembre 2024 si Apple s'en tient à ses plans habituels. Nous devrions toutefois disposer de davantage de fuites d'informations d'ici les prochains mois.