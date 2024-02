Nothing Phone (2a) : le smartphone sera présenté début mars

La firme Nothing vient de confirmer la tenue d'un événement spécial centré autour de son prochain smartphone : le Phone (2a).

Cela fait maintenant plusieurs semaines que des rumeurs circulent au sujet d'un potentiel Nothing Phone (2a). Ce smartphone, toujours imaginé comme une solution plus abordable que les Phone (1) et Phone (2), semble finalement bien réel. Nothing confirme la tenue d'un événement dédié au Nothing Phone (2) pour le mardi 5 mars prochain.

Baptisé "Fresh Eyes." (que l'on pourrait traduire par "regard neuf"), cet événement se tiendra en ligne et sera à suivre sur le site officiel de Nothing à partir du mardi 5 mars 2024 à 13h30 (heure de Paris). La mention "Phone (2a)" est également présente sur le visuel de l'événement, ce qui laisse peu de doutes quant à l'arrivée imminente d'un nouveau produit chez Nothing.

© Nothing

Pour rappel, le Nothing Phone (2a) serait un smartphone aux caractéristiques plus "modérées" que pour les derniers téléphones de la firme. Plusieurs membres de la communauté de l'entreprise Nothing se sont notamment exprimés quant au fait qu'ils ne souhaitaient pas disposer d'un smartphone ultra puissant, mais qui puisse juste être bon pour un usage quotidien et de la photographie.