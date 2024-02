Xiaomi 14 : son prix fuite sur le net et risque de faire des déçus

Attendu de pied ferme lors du salon MWC de Barcelone, le Xiaomi 14 vient fuiter sur internet avec ses configurations et ses prix.

Après une sortie remarquée en Chine en fin d'année 2023, le Xiaomi 14 prépare ses valises pour débarquer en Europe. Selon toute vraisemblance, le smartphone haut de gamme de Xiaomi sera dévoilé et lancé pendant le salon MWC (Mobile World Congress) de Barcelone à la fin du mois de février 2024.

Le site Dealabs, réputé pour ses bons plans et fuites d'informations sur la tech et les jeux vidéo, publie aujourd'hui plusieurs données relatives à la sortie du Xiaomi 14 en Europe. Le smartphone ne serait notamment lancé qu'en deux versions chez nous : Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra. La version Pro ne serait donc pas prévue en France.

Autre déception pour les européens : les deux smartphones ne disposeraient que d'une seule configuration proposée :

Xiaomi 14 : 12 Go de RAM et 512 Go de stockage . Proposé en trois coloris : vert, noir et blanc.

: et . Proposé en trois coloris : vert, noir et blanc. Xiaomi 14 Ultra : 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Proposé en deux coloris : noir et blanc.

Le Xiaomi 14 à venir en Europe. © Xiaomi

Enfin, si les informations de Dealabs sont correctes, les tarifs du Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra pourraient bien agacer certains consommateurs. Les dernières fuites d'informations indiquent que le premier smartphone, le Xiaomi 14, sera proposé au tarif de 1099 euros, soit 100 euros de plus que son prédécesseur, le Xiaomi 13.

Même son de cloche pour le modèle Ultra qui serait lui aussi concerné par une hausse de prix. Le Xiaomi 14 Ultra serait proposé à 1499 euros lors de son lancement (contre 1399 euros pour le Xiaomi 13 Ultra).

Xiaomi monterait donc les prix de ses deux plus gros smartphones à venir. Une stratégie assez étonnante comparé aux derniers smartphones de chez Samsung et Apple qui ont bénéficié de baisses de prix lors de leur sortie.