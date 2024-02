Nothing Phone (2a) : son prix en France fuite sur le net

A quelques jours de sa présentation officielle, le Nothing Phone (2a) ne cesse de fuiter sur internet. Aujourd'hui, c'est son prix supposé qui vient d'être rendu public et qui s'avère fort intéressant !

Nothing tease de plus en plus l'annonce imminente de son nouveau produit : le Nothing (2a). Malheureusement pour la jeune entreprise, ce smartphone pensé comme "low cost" ne cesse de fuiter sur le web via plusieurs leakers spécialisés.

Dernière fuite en date : le prix de lancement du Nothing Phone (2a) en France. C'est encore une fois le site Dealabs et son leaker spécialisé Billbil-Kun qui ont mis la main sur cette information encore confidentielle concernant le prochain téléphone de Nothing. Selon les fuites, le Nothing Phone (2a) sera proposé en deux versions différents dans notre pays avec plus ou moins d'espace de stockage et de mémoire vive.

Nothing Phone (2a) 8/128 Go : 349 euros

349 euros Nothing Phone (2a) 12/256 Go : 399 euros

Toujours selon Dealabs, le Nothing Phone (2a) serait proposé en deux coloris : noir et blanc. Une information peu étonnante puisque les produits de la firme ont toujours été proposés avec ces deux options jusqu'ici.

Les prix annoncés restent en revanche assez étonnants et pourraient faire du Phone (2a) un excellent choix pour le marché de l'entrée de gamme. Pour rappel, le premier Nothing Phone (1) avait été proposé à un peu mions de 500 euros lors de sa sortie en France. Le Phone (2), quant à lui, visait davantage le marché haut de gamme en s'affichant à 729 euros.

Il faudra cependant patienter un peu et vérifier les caractéristiques et performances du Nothing Phone (2a) pour s'assurer qu'il s'agisse d'un bon produit. Réponse le 5 mars prochain pour la conférence événement centrée autour du téléphone abordable de Nothing.