Phone (2a) : découvrez le design du smartphone abordable

Le Phone (2a) de Nothing ne cesse de se dévoiler à seulement quelques jours de sa présentation officielle.

Si Nothing espérait garder le secret autour de son futur Phone (2a), c'est raté. Le futur smartphone "low cost" de la jeune marque londonienne ne cesse d'être la cible de fuites d'informations sur le net. Alors que son annonce officielle est toujours supposée pour le salon MWC (Mobile World Congress) de Barcelone, le Phone (2a) voit son design être entièrement dévoilé par un leaker spécialisé dans le domaine.

© Mysmartprice / Onleaks

Les habitués des smartphones Nothing seront bien surpris par ce design. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, nous y retrouvons un capteur photo situé au centre de l'appareil, et non sur un côté. Ce dernier semble logé par dessus une bobine qui servira certainement de lecteur NFC ou charge sans fil.

Aux côtés de l'appareil photo, on retrouve trois petits LED qui semblent s'apparenter au système Glyph. Cette fonctionnalité, propre aux smartphones Nothing, permet de disposer de plusieurs notifications et usages liés aux LED situées au dos du téléphone. Ce système devrait permettre de s'allumer en fonction de plusieurs applications compatibles avec la technologie en question. Par exemple, les LED peuvent s'allumer selon le niveau de batterie du téléphone lorsqu'il se recharge ou en fonction d'un minuteur configuré.

Les bordures du Nothing Phone (2a) semblent également plus fines que pour le Nothing Phone (2) ou le Phone (1). Il est même assez surprenant de les retrouver aussi bien à l'avant qu'au dos du smartphone.

Ce design reste cependant à prendre avec des pincettes. Le Phone (2a) ne devrait être présenté officiellement que durant le salon MWC de Barcelone qui se tiendra du 26 au 29 février 2024.