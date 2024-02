Apple : 7 des 10 smartphones les plus vendus en 2023 étaient des iPhone

Apple s'impose sans difficulté dans le top des smartphones les plus vendus en 2023, notamment sur le haut de gamme.

Qui pourra arrêter la machine Apple dans sa domination du marché des smartphones ? L'entreprise à la pomme semble quasiment intouchable si l'on se fie aux dernières études des appareils les plus vendus pendant l'année 2023. La dernière en date provient de l'institut Counterpoint Research dont le site et les membres sont spécialisés dans les analyses de marchés tech comme les smartphones et objets connectés.

Leur dernière étude présente le top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde durant l'année 2023. Le résultat est équivoque : pour la première fois de son histoire, Apple y inscrit 7 modèles d'iPhone différents allant de l'iPhone 13 à l'iPhone 15 Pro Max.

© Counterpoint Research

Le reste des smartphones à figurer dans le classement appartiennent tous à une marque concurrente : Samsung. On y retrouve ainsi les Galaxy A14 5G, le A04e et le A14 4G.

Apple s'impose sur les smartphones haut de gamme

Le point commun entre tous ces smartphones Samsung ? Il s'agit uniquement de produits d'entrée de gamme. Leurs prix varient donc entre 100 et 249 euros pour la version la plus poussée du Galaxy A14 5G lors de sa sortie.

A l'inverse, l'iPhone le moins onéreux dans la liste des 10 smartphones les plus vendus de 2023 est l'iPhone 13. Aujourd'hui encore, ce dernier se négocie aux alentours des 600-700 euros ce qui est un sacré écart avec les produits de Samsung.

Ce classement tend à prouver un peu plus que les consommateurs ont tendance à se tourner vers l'iPhone lorsqu'ils disposent d'un budget suffisant. On remarquera cependant l'étrange absence de marques spécialisées dans le "low cost" comme Xiaomi qui proposent souvent d'excellents rapports qualité-prix sur ce segment. Le site Counterpoint déclare cependant que l'arrivée de marques chinoises dans ce classement ne serait pas étonnant en 2024.