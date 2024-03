iPhone 16 : les premières fuites dévoilent déjà une nouvelle fonctionnalité

Le nouvel iPhone 16 ne devrait pas être dévoilé officiellement avant la fin de l'année 2024. Plusieurs dessins de son design commencent cependant à fuiter et dévoilent une fonctionnalité encore jamais vue sur un iPhone.

Les leaks d'un nouvel iPhone sont assez courants. Plus nous approchons le mois de septembre (date officielle de la keynote Apple), plus il y a de chances que les informations sur le prochain iPhone soient légions. Le prochain iPhone 16 à venir n'y fait pas exception, et c'est tout naturellement que des fuites commencent à apparaître sur ce dernier et à dévoiler son nouveau design.

© 01mobiles

Ce premier rendu du dos de l'iPhone 16 provient du site 01Mobiles et révèle plusieurs détails très intéressants. Tout d'abord, il semblerait qu'Apple décide de proposer un iPhone plus grand que pour les dernières générations en passant d'un écran de 6,1 pouces à 6,3 pouces.

Mais la véritable nouveauté vient d'un nouveau bouton situé sous celui d'alimentation. Selon les rumeurs il s'agirait d'un "bouton capture" permettrait d'accéder directement à l'application "appareil photo" et prendre vos clichés comme si vous disposiez d'un véritable boitier professionnel. Ce dernier permettrait alors au bouton "action" de disposer d'une autre fonctionnalité de votre choix.

© 01Mobiles

A l'avant de l'iPhone 16, nous retrouvons toujours l'encoche "Dynamic Island" qui devrait faire son retour une nouvelle fois. Il semblerait que les plans d'Apple pour intégrer une caméra sous l'écran du smartphone ne soient pas encore finalisés. On observe également que le bouton "action" est un peu plus imposant que sa version actuellement présente sur l'iPhone 15 Pro.

Bien entendu, ces esquisses sont à prendre avec des pincettes. Cela fait cependant quelques temps que l'idée d'un bouton "capture" traine au sein des fuites d'information d'Apple. La firme semble bien rendre son nouvel iPhone 16 plus centré que jamais sur la photographie. Le smartphone mettrait également l'accent sur l'IA avec le nouvel iOS 18 qui sera dévoilé cet été.