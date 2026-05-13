Le meilleur téléphone pour faire des photos est sorti il y a près d'un an, ce n'est ni un Samsung, ni un iPhone

Ce site très réputé dans le domaine des smartphones met régulièrement à jour son classement des meilleurs modèles.

Vous êtes persuadé que votre dernier téléphone Samsung ou votre iPhone dernier cri est le meilleur pour prendre des photographies ? Détrompez-vous ! Si les derniers smartphones haut de gamme des deux géants de l'industrie sont bel et bien excellents dans ce domaine, il ne sont clairement pas les meilleurs selon ce classement officiel.

DxOMark est un institut de recherche spécialisé dans les tests de produits tech. Smartphones, appareils photo, enceintes, ou ordinateurs portables sont autant d'appareils testés selon des normes strictes et qui permettent à l'institut d'établir régulièrement un classement des meilleurs produits dans chaque catégorie. Le numéro un de leur classement est notamment assez ancien puisqu'il s'agit d'un modèle sorti en... juin 2025 !

Le classement des meilleurs smartphones en photographie est régulièrement bousculé par l'arrivée de nouveaux modèles qui ont pour objectif de s'établir comme les meilleurs sur le domaine. Qu'il s'agisse d'Oppo, de Google ou de Samsung, les constructeurs ne manquent pas d'ingéniosité et de technologies pour repousser les limites de la photographie.

Pourtant, le meilleur smartphone en date selon le laboratoire DxoMark n'est ni un téléphone de chez Samsung, ni un iPhone, ni même un smartphone très récent. Il s'agit du dernier Huawei Pura 80 Ultra sorti en juin 2025. Il devance ainsi le Pura 70 Ultra sorti un an plus tôt et qui excellait également sur le secteur de la photographie.

Le Huawei Pura 80 Ultra est un smartphone très haut de gamme qui trône donc au top du classement du site DxOMark. Il est suivi de près par le Vivo X300 Pro, le Oppo Find X8 Ultra (le X9 devrait bientôt prendre sa place) et l'iPhone 17 Pro. Pour les fans de Samsung, il faut descendre jusqu'à la 22e place du classement pour y trouver le Samsung Galaxy S26 Ultra, qui brille particulièrement en photo, mais peine un peu sur les clichés en basse lumière ainsi que l'autofocus.

On observe donc une certaine avancée des marques chinoises en matière de photographie. Cela n'est guère étonnant tant des constructeurs comme Huawei, Oppo ou Honor se sont établis comme les leaders dans le domaine depuis plusieurs années. Le dernier Huawei Pura 80 Ultra est même disponible en France et dispose des services de Google via quelques petits détournements.

Le Huawei Pura 80 Ultra ne devrait pas laisser sa place sur le podium de sitôt. La marque a déjà confirmé qu'une série Pura 90 était prévue, mais qu'aucun modèle Ultra ne serait lancé prochainement.