Ces 7 astuces méconnues vont changer votre utilisation de Google Maps

Faire vos courses sur Google Maps

Sur mobile, rendez-vous sur un magasin de votre choix. Plusieurs enseignes comme Carrefour ou Franprix proposent de commander directement en ligne via Ubereats ou Deliveroo. Défilez l'aperçu de votre enseigne pour y trouver l'option "commander". L'application de votre choix s'ouvre alors et vous pouvez commander vos courses en click and collect !