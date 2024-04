Ventes de smartphone : Samsung redevient le numéro 1 mondial

Après s'être fait prendre la première place parmi les constructeurs de smartphone en 2023, Samsung prend sa revanche sur Apple suite aux chutes des ventes de l'iPhone.

Selon le cabinet de recherches IDC, Samsung serait à nouveau le leader en matière de ventes de smartphones sur le premier quart de l'année 2024. Le constructeur coréen profite notamment d'une drastique chute de près de 10% des ventes d'iPhone à travers le monde. Samsung, quant à lui, ne voit ses ventes baisser que de 0,7% par rapport à la même période en 2023.

© IDC

Il faut descendre à la troisième et quatrième place pour enfin y trouver des résultats positifs. Xiaomi profite d'une très bonne croissance en ce début d'année 2024 avec plus de 33% de croissance par rapport à ses résultats de l'année dernière. Cela peut notamment s'expliquer par ses multiples sorties comme la série Xiaomi 14 et les Redmi Note 13 qui bénéficient d'excellents retours des utilisateurs et de la presse spécialisée.

A la quatrième place, nous retrouvons la firme Transsion et sa formidable croissance de 84,9%. Si ce nom ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. La marque chinoisre opère avant tout en Afrique où plusieurs de ses filiales y réalisent d'excellentes ventes et s'établissent comme des références dans leur domaine. La marque prend notamment la place d'OPPO (qui perd 8,5% de ventes par rapport à l'an dernier) dans ce classement.

Ces chiffres globaux restent tout de même encourageants avec une progression de 7,8% du marché des smartphones sur le premier quart de l'année. Après de nombreuses baisses des ventes suite à la crise du Covid-19, le marché des smartphones semble bien repartir tranquillement à travers le monde.