Vous pourrez bientôt vous passer d'Apple Pay pour payer avec l'iPhone

L'application Apple Pay ouvre la porte à de nouveaux concurrents en matière de paiement sans contact. La nouvelle politique d'Apple en matière de NFC pourrait changer votre façon de payer avec l'iPhone.

L'entreprise Apple pourrait-elle bientôt vous permettre de vous passer d'Apple Pay pour vos paiements via l'iPhone ? Si Apple Pay est le seul service de paiement mobile disponible pour les utilisateurs de l'iPhone, cela pourrait bientôt changer. En effet, la marque ne permettait jusqu'ici à aucune autre application d'utiliser la technologie NFC de ses smartphones. Mais selon un dernier rapport de l'agence de presse Reuters, la situation pourrait bien changer prochainement.

Apple pourrait bientôt permettre aux développeurs de l'Union européenne d'utiliser sa technologie Tap-to-Pay. Une technologie déployée depuis plus de 2 ans, dans les quatres coins du globe et rendue disponible depuis l'année dernière dans l'Hexagone. Concrètement, elle permettra de transformer votre téléphone, grâce à la technologie NFC (Near Field Communication), en un terminal de paiement. Vous pourrez ainsi effectuer des achats depuis cette application en toute sécurité. Une bonne nouvelle pour les développeurs européens mais également pour les utilisateurs désireux de télécharger des applications alternatives.

Pour rentrer dans les détails, la Commission Européenne a annoncé que le géant américain s'était engagé à permettre aux fournisseurs de paiement tiers, d'utiliser librement la technologie NFC de l'iPhone. Reuters rapporte que la proposition d'Apple donnerait également l'accès aux développeurs à Face ID pour l'authentification des utilisateurs. Il serait aussi possible de choisir les applications de paiement mobile par défaut sur votre appareil. Si un accord est trouvé entre Apple et la Commission, ce dernier entrerait en vigueur pour une durée de 10 ans. Attention tout de même, puisque Apple n'a toujours pas confirmé si les développeurs hors Union Européenne pourraient bénéficier de la technologie NFC.