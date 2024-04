Huawei Pura 70 : le nouveau smartphone de Huawei dévoile une technologie impressionnante

L'entreprise Huawei vient de dévoiler sa nouvelle série de smartphones aux caractéristiques impressionnantes sur le papier.

Malgré le ban des Etats-Unis, l'entreprise Huawei continue de dévoiler de nouveaux smartphones chaque année. La firme a récemment dévoilé quatre modèles dans son pays d'origine, la Chine. Les Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ et Pura 70 Ultra affichent notamment des capacités photo impressionnantes.

© Huawei

Les quatre modèles dévoilés par Huawei présentent des technologies d'écran de pointe. On parle notamment de dalles FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz.

Côté design, les Huawei Pura 70 se distinguent notamment par des capteurs photo proéminents et logés sur la partie supérieure gauche des appareils. Huawei met toujours le paquet sur la photographie comme en témoignent les caractéristiques des modèles photos de chaque smartphone de la gamme :

Huawei Pura 70 : capteur principal de 50 Mpx, capteur ultra grand-angle de 13 Mpx et téléobjectif périscopique de 12 Mpx.

capteur principal de 50 Mpx, capteur ultra grand-angle de 13 Mpx et téléobjectif périscopique de 12 Mpx. Huawei Pura 70 Pro et Pro+ : capteur principal de 50 Mpx, capteur ultra grand-angle de 12,5 Mpx et macro-téléobjectif de 48 Mpx.

capteur principal de 50 Mpx, capteur ultra grand-angle de 12,5 Mpx et macro-téléobjectif de 48 Mpx. Huawei Pura 70 Ultra : capteur principal d'un pouce avec définition de 50 Mpx, capteur ultra grand-angle de 12,5 Mpx et capteur périscopique de 64 Mpx (avec zoom numérique x100).

Les modèles les plus onéreux, le Pura 70 Pro+ et le Pura 70 Ultra profitent également d'une fonctionnalité bien connue chez Apple à savoir la connexion satellite lorsque vous manquez de réseau.

Une technologie photo impressionnante

Seulement quelques heures après son officialisation, le Huawei Pura 70 Ultra a fait sensation grâce à ses capacités photo. Sur le réseau social X (formellement Twitter), un utilisateur du nom de TRX7500 a partagé une démonstration de l'appareil photo du Pura 70 Ultra et notamment sa capacité à filmer des éléments en mouvement.

Le résultat est assez impressionnant. Malgré un sujet en mouvement rapide, le Huawei Pura 70 Ultra parvient à tirer des images nettes et qui semblent de bonne qualité.

Huawei a toujours brillé sur l'aspect photo de ses smartphones et la nouvelle gamme Pura 70 ne semble donc pas échapper à cette tradition. Il faudra cependant patienter encore un peu pour savoir si l'Europe et plus précisément la France auront droit à une sortie de cette gamme dans les semaines à venir.