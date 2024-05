Apple entrerait dans la course au marché des appareils pliables en 2025

Un rapport d'analyste fait état de nouvelles approches de la marque en matière de production. Le tout premier MacBook pliable et iPhone pliable seraient de la partie.

En attendant la conférence Apple de demain, qui devrait dévoiler notamment la sortie de deux nouveaux iPad, des informations provenant d'analystes mettent la main sur de nouveaux projets pour la marque à la pomme. Longtemps attendus, certains de ces projets devraient être concrétisés dans les années à venir par la célèbre marque américaine.

Un récent rapport de Jeff Fu, analyste chez Haitong Commercial Securities, déclare qu'Apple commencerait ainsi à intensifier sa production concernant des appareils pliables dans les prochains mois. Ce communiqué, consulté au préalable par 9toMac, annonce l'intensification de la production d'un appareil pliable de 20,3 pouces pour l'horizon 2025. Diverses sources laissent à entendre qu'il s'agira d'un nouveau MacBook pliable, intermédiaire entre un ordinateur portable et une tablette. Une information que n'avait pas manquée d'évoquer également Ming-Chi Kuo, analyste chez TF1 International, qui se projetait cependant vers l'année 2027.

Un iPhone pliable dès 2026 ?

Mais ce n'est pas tout puisqu'un iPhone pliable serait également envisagé pour l'horizon 2026. Apple proposerait deux tailles d'écrans selon les dires de l'analyste : 7,9 et 8,3 pouces. L'entreprise ciblerait ainsi des clients "très haut de gamme". Récemment, le Bureau des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) a publié un brevet déposé en octobre dernier par la marque, détaillant la charnière conçue pour un appareil pliant.

Si Apple a attendu toutes ces années avant de se lancer dans la production de téléphones pliables, ce n'est pas pour rien. Consciente des problèmes de conception qui sont encore loin des standards de qualité, la firme de Cupertino compte bien rattraper son retard. Sa place sur le marché sera en étroite concurrence face à de gros clients dont on ne cesse de parler : les Samsung Z Flip et Z Fold. Si la venue sur le marché semble pas pour tout de suite, Apple est bien connu pour prendre son temps et proposer des appareils perfectionnés.

Toutefois les dates évoquées dans le rapport ne seraient en aucun cas définitives. Il serait envisageable que les appareils connaissent des derniers ajustements avant leur commercialisation, ce qui expliqueraient d'éventuels retard à la vente. Tout laisse à penser que les premières fuites sur ces produits ne devraient tarder.