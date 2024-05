Rabbit R1 : l'objet supposé remplacer nos smartphones tourne... Sur smartphone

Très à la mode ces derniers mois, les objets basés sur l'IA et pensés pour remplacer nos téléphones semblent ne pas faire l'unanimité auprès du public et de la presse spécialisée.

Seulement quelques semaines après le flop du Humane Pin, un autre objet basé sur l'intelligence artificielle semble suivre la même direction. Le Rabbit R1, un petit boitier orange lancé par la jeune entreprise Rabbit, est disponible depuis quelques jours sur le site officiel de la firme. Alors que de nombreux internautes ont sauté sur le produit en question (on parle de 10 000 unités vendues à l'ouverture des précommandes), ce dernier ne serait finalement qu'une simple application Android logée dans un petit boitier en plastique et vendu à 199 dollars.

Le Rabbit R1 et son unique coloris orange. © Rabbit

Mais qu'est ce que le Rabbit R1 ? Ce petit boitier affiche un petit compagnon en forme de lapin et se présente comme une alternative à nos smartphones. Reposant notamment sur l'intelligence artificielle, le Rabbit R1 est capable de répondre à vos questions, gérer vos messages et mails, prendre des photos, chercher sur le web, et bien d'autres fonctions déjà disponibles ou à venir.

Contrairement au Humane Pin dont le nombre de bugs signalés à sa sortie est toujours colossal à l'heure où nous écrivons ces lignes, le Rabbit R1 semble plutôt stable selon les premiers tests de la presse spécialisée. L'objet semble se débrouiller correctement pour répondre aux questions et sollicitations des utilisateurs.

Seul problème : cet objet, pensé pour remplacer nos téléphones, serait en réalité une simple application Android pouvant être lancée... Sur un téléphone. C'est le site AndroidAuthority qui, il y a quelques jours, a réussi à lancer le Rabbit R1 sur un smartphone.

Les membres du site ont alors pu poser des questions à l'application et obtenir des réponses comme s'il s'agissait du Rabbit R1. On peut alors facilement en déduire que le Rabbit R1 serait une simple application déguisée et logée dans un petit boitier en plastique vendu à 200 euros.

L'entreprise a cependant tenu à réagir à l'article de AndroidAuthority en spécifiant que le Rabbit R1 n'était pas une application, mais qu'il était certainement possible de l'utiliser sur un autre appareil que le boitier vendu par la compagnie. Cette manipulation présenterait cependant des risques selon l'entreprise Rabbit qui évoque des problèmes de confidentialité et de piratage.