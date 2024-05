iOS 18 : l'iPhone va bientôt régler votre mal des transports

Beaucoup d'utilisateurs de smartphones de par le monde ne peuvent utiliser leur appareil lorsqu'ils se trouvent en voiture. Apple entend bien les aider avec une prochaine mise à jour.

Vous avez la nausée lorsque vous prenez un véhicule ? En France, on estime qu'un peu plus de 3 millions de personnes sont touchés par ce que l'on appelle plus communément "le mal des transports". Cela se traduit généralement par des sensations de nausée, des sueurs voir des vomissements selon le degré d'affliction de la personne.

Ces symptômes peuvent également être amplifiés lors de certaines activités comme la lecture, le repas ou l'utilisation d'un smartphone. Pour ce dernier cas, il s'agit généralement d'un conflit entre vos différents sens visuels et auditifs. Ainsi, lorsque vous utilisez votre téléphone en voiture, vos yeux peuvent vous communiquer que votre corps est en mouvement tandis que vos oreilles vont croire l'inverse. Cela crée alors une discordance entre vos sens, amenant la sensation de mal des transports.

Un mal sur lequel Apple se penche depuis plusieurs mois. Seulement quelques jours avant sa prochaine grande conférence en marge de la WWDC, la firme a annoncé travailler sur une fonctionnalité permettant de grandement limiter les nausées liées au mal des transports.

La prochaine grande mise à jour de l'iPhone, iOS 18, devrait donc implémenter une fonctionnalité baptisée "Vehicle Motion". Cette dernière permet de rajouter plusieurs petits éléments visuels sous forme de points autour de l'écran de votre iPhone lorsque vous êtes dans les transports. Ces derniers réagissent automatiquement selon les mouvements du véhicules (accélération, freinage...) pour réagir en fonction.

Si cette technique a de quoi étonner (de simple points ajoutés à l'écran sont-ils vraiment suffisants ?), Apple estime que les résultats obtenus par cette nouvelle fonctionnalités sont suffisamment nombreux pour la proposer dans une prochaine mise à jour. La fonction "Vehicle Motion" devrait être prochainement disponible sur iPhone et iPad.