Ce smartphone bat à plates coutures les derniers iPhone et Samsung sur un point bien précis

Si l'on fait souvent les éloges des derniers téléphones Samsung et Apple, ces derniers sont loin d'être les champions dans tous les domaines.

Quand on demande à une personne la marque de son téléphone, il y a de fortes chances que cette dernière réponde "iPhone", "Samsung" ou même "Xiaomi" ou "Google". De nos jours, les leaders du marché séduisent un nombre conséquent d'utilisateurs à travers le monde. Selon des calculs récents, on estimait notamment que près de 40% des Français utilisaient un iPhone en tant que téléphone principal.

Pourtant, les smartphones haut de gamme d'Apple et de Samsung ne sont pas entièrement parfaits. Prenons l'iPhone 15 Pro Max par exemple. Le dernier fleuron en date d'Apple n'est clairement pas le meilleur photophone, pas plus qu'il n'est capable de se recharger extrêmement vite. A l'inverse, si le Samsung Galaxy S24 Ultra brille en photo et en vidéo, il manque encore un peu de punch concernant sa recharge, qui reste bloquée à 45 Watts.

Il existe d'autres marques qui disposent de smartphones plus puissants que les derniers iPhone ou Samsung Galaxy Ultra. Prenons notamment les performances : le téléphone le plus puissant du marché à l'heure actuelle n'appartient ni à Samsung, ni à Apple, mais à... Asus. Il s'agit du ROG Phone 8 Pro sorti il y a quelques mois.

Et un nouveau smartphone sorti très récemment s'établit désormais au top au niveau de la photographie. Si les derniers iPhone et Samsung Galaxy demeurent d'excellents choix pour faire de la photo, ces derniers ne parviennent tout simplement pas à la cheville du dernier Huawei Pura 70 Ultra.

Lancé au début du mois de mai en France, le Huawei Pura 70 Ultra est le dernier smartphone haut de gamme de l'entreprise chinoise. Fort d'une nouvelle boutique d'applications pour outrepasser l'absence du Google Play Store, le Pura 70 Ultra s'est rapidement démarqué sur la toile et les réseaux sociaux sur un point bien précis: ses photographies. Le téléphone haut de gamme de Huawei a directement atteint la première place du classement de DXOMARK, un site de référence pour l'analyse des capacités photo de smartphones. Il dépasse ainsi le Honor Magic6 Pro, l'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Et pour cause : le Huawei Pura 70 Ultra est pourvu d'un immense capteur ultra grand angle de 40 Mpx avec une grande ouverture focale pour capter beaucoup de lumière, même lorsque vous en manquez. Le smartphone trône désormais en haut des classements de la photographie, des capacités en zoom et des photographies avec un flou en arrière plan. Un véritable braquage dès son arrivée en France. Il est désormais disponible chez nous à partir de 1499 euros.